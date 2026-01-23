Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a confirmat participarea unor reprezentanți ai Rusiei la „prima întâlnire a grupului de lucru trilateral pe probleme de securitate” la Abu Dhabi, după un anunț în acest sens făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Întâlnirile de la Abu Dhabi au fost confirmate după ce Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui american, au discutat timp de trei ore și jumătate joi seara, la Kremlin, cu liderul rus Vladimir Putin. Ușakov a calificat discuțiile „excepțional de substanțiale, constructive și, aș spune, extrem de sincere și confidențiale”.

Oficialul rus de rang înalt a cerut însă ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei. „Fără rezolvarea problemei teritoriale, nu ar trebui să ne bazăm pe obținerea unei soluții pe termen lung”, a avertizat consilierul lui Putin, adăugând că, în caz contrar, regimul de la Moscova va continua să își urmărească obiectivele „pe câmpul de luptă” pe motiv că forțele sale armate „dețin inițiativa strategică”.

„Forţele armate ucrainene trebuie să părăsească Donbas, trebuie să se retragă. Este o condiţie foarte importantă”, a declarat și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Eforturile conduse de administrația Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu au reușit să ducă deocamdată nici măcar la un armistițiu din cauza condițiilor în creștere puse de Moscova pe măsura prelungirii discuțiilor cu Washingtonul.

Putin insistă ca Ucraina să-i cedeze oficial cele cinci regiuni pe care le consideră anexate la Rusia, și anume Crimeea, Donețk, Herson, Lugansk și Zaporojie. Or, armata rusă ocupă doar parțial regiunile Donețk, Herson și Zaporojie.

Cu câteva ore înainte de a zbura spre Moscova, Witkoff a declarat că negocierile s-au „redus la o singură problemă”. „Am discutat despre variante pentru această problemă, ceea ce înseamnă că este soluționabilă”, a spus emisarul american în timpul unui eveniment organizat joi la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Un oficial european a confirmat ulterior pentru CNN că este vorba de așa-zisa problemă teritorială, dar nu a oferit detalii.

Blocat în Donbas, unde pierde aproximativ 30.000 de soldați ruși pe lună, Putin speră să obțină pe cale diplomatică retragerea armatei ucrainene din zona numită „fortăreața” Ucrainei. Retragerea armatei ucrainene de acolo ar lăsa-o expusă într-un câmp deschis și vast, iar Ucraina ar deveni vulnerabilă la o nouă agresiune militară rusă după o perioadă de refacere.

