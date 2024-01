Un videoclip al portalului NEFT realizat la expoziție arată arme și echipamente militare, cărți, ziare, plăcuțe de înmatriculare și documente ucrainene, casetofoane, medalii și certificate. Toate acestea sunt aduse din Ucraina, din așa-numitele „zone de operațiuni militare speciale”, cum sună termenul formal din Rusia.

„Exponatele au fost primite de la voluntari care s-au întors din misiunile umanitare”, scrie NEFT. Scopul este să se demonstreze „asemănarea dintre ruși și ucraineni” și să arate „frăția națiunilor care făceau parte din fosta URSS”.

In the Siberian town of Nefteyugansk, a museum with “everyday things of Ukrainians” was opened.



Among the exhibits are books in Ukrainian, license plates, and identity cards—all this, apparently, was brought from the occupied territories



