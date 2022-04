Rușii au publicat din greșeală câți soldați morți au în Ucraina și câți sunt dispăruți. Cifrele sunt uriașe

Potrivit publicaţiei de propagandă rusă, numărul morților este de 13.414, în vreme ce 7.000 de soldați sunt dați dispăruți. Nu au fost furnizate date despre numărul răniților.

Însoțite de fotografia purtătorului de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, generalul Igor Konașenkov, datele publicate pe conturile de Twitter și de Telegram ale publicației amintite au fost șterse după un minut, timp în care însă au fost salvate de mai mulți utilizatori și redistribuite, devenind virale.

„Într-o informare cu ușile închise, Ministerul rus al Apărării a anunțat datele despre pierderile din timpul operațiunii speciale (denumirea oficială la Moscova a invaziei Ucrainei n.red.) de pe teritoriul Ucrainei. Pierderile iremediabile de partea rusă sunt în număr de 13.414 soldați. În jur de încă 7.000 de oameni sunt considerați dispăruți.

Victimele de pe crucișătorul Moskva au fost de asemenea anunțate: 116 morți sunt confirmați, mai mult de 100 de oameni sunt considerați dispăruți.

Ministrul Apărării a anunțat că e dificil de calculat numărul morților, ținând cont de intensitatea ostilităților și iaccesibilitatea la toate cadavrele de pe câmpurile de luptă.”, e textul publicat de Readovka.

