Imagini impresionante circulă pe rețelele de socializare, arătând momentul în care o echipă de siguranță din Rusia folosește un tun pentru a declanșa intenționat o avalanșă pe Muntele Elbrus.

În înregistrare se poate auzi bubuitul puternic al loviturii de tun, urmat imediat de un val rapid și masiv de zăpadă care coboară pe versant, doborând câțiva copaci în calea sa.

NEW: Russians start an avalanche with a cannon at Mount Elbrus in Russia.



Mount Elbrus is the highest mountain in Russia and Europe, standing 18,510 feet above sea level.



O măsură necesară de siguranță

Deși imaginile pot părea alarmante pentru privitori, procedura este una standard și vitală pentru siguranța montană. Din cauza ninsorilor abundente recente și a vânturilor puternice, stratul de zăpadă a devenit instabil, transformând muntele într-o zonă nesigură.

Echipa de siguranță a recurs la detonarea controlată pentru a elimina excesul de zăpadă, prevenind astfel formarea unor avalanșe naturale, care sunt mult mai mari, imprevizibile și periculoase.

Autoritățile au confirmat că operațiunea a fost un succes: deși zăpada a avut o forță considerabilă, nicio persoană nu a fost rănită.

Această practică este esențială pentru a menține domeniul schiabil deschis și sigur pentru public.

Reacțiile internauților: Între confuzie și admirație

Videoclipul a stârnit numeroase discuții pe platforma X (fostul Twitter), unde utilizatorii au oscilat între fascinație și nedumerire. În timp ce oficialii nu au emis încă o declarație punctuală despre acest videoclip specific, imaginile au vorbit de la sine pentru cunoscători.

„Această echipă trage cu tunul spre muntele înzăpezit… și declanșează o avalanșă. Pare o nebunie. Poate cineva să explice de ce fac asta?”, a întrebat un utilizator nedumerit.

Răspunsul a venit prompt de la alți internauți: „Declanșarea ninsorii devreme pentru a reduce riscul unei avalanșe masive și imprevizibile”.

Spectaculozitatea operațiunii l-a determinat pe un alt comentator să exclame: „Pare distractiv. Aceasta este cea mai bună slujbă din lume”.

Precedentul din 16 ianuarie

Acesta nu este singurul incident de acest gen din ultima perioadă pe Elbrus. Pe data de 16 ianuarie, autoritățile au coordonat o altă avalanșă artificială, necesară din cauza acumulărilor masive de zăpadă.

La acel moment, imaginile au fost și mai dramatice, zăpada ajungând să acopere o parcare, mai multe clădiri și drumuri adiacente.

Totuși, zona fusese evacuată și curățată în prealabil de către oficiali. Datorită planificării atente, nu s-au înregistrat victime sau răniți în niciunul dintre cele două incidente.

Pericolul avalanșelor naturale

Experții avertizează că, în lipsa acestor intervenții controlate, avalanșele naturale pot avea consecințe devastatoare.

Factori precum terenul abrupt, schimbările bruște de temperatură și ninsorile masive pot declanșa alunecări spontane care îngroapă oameni și vehicule sub tone de zăpadă, făcând operațiunile de salvare extrem de dificile.

Prin declanșarea artificială, autoritățile elimină acest risc, protejând viețile turiștilor și infrastructura locală.

