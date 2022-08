Mulți locuitori din Crimeea au încercat marți să plece în alte orașe din Rusia, la scurt timp după ce mai multe explozii au avut loc în peninsulă, relatează The Telegraph.

Following multiple explosions, long queues are forming outside of train stations in Crimea as people try to flee.



However, ??authorities have cancelled rail travel in response to ‘sabotage attacks’.



For the time being, no trains are scheduled to leave.#Ukraine #Russian pic.twitter.com/8R094LuU3k — WhereisRussiaToday (@WhereisRussia) August 16, 2022

Prima explozie, cea care a avut loc la un depozit militar, a avariat și calea ferată, ceea ce a dus la suspendarea circulației feroviare în nordul Crimeei. Acum, trenurile din Rusia nu merg mai departe de Vladislavivka, oraș aflat în est.

Peste 38.000 de mașini au traversat podul către Rusia

Pe lângă aglomerația din gară, locuitorii din Crimeea au plecat și cu mașinile către Rusia. Agenția rusă TASS, citată de The Guardian, a anunțat că un număr record de 38.297 de mașini au traversat marți podul din Crimeea către Rusia.

38,297 cars have crossed the Crimea bridge on 15th August, Russian state media TASS reports, citing the local department of road management.



This is a record amount of cars to cross the bridge in one day.



I wonder whether the record will be beaten today. pic.twitter.com/q1XbWTfJ2c — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 16, 2022

Podul a fost deschis în 2018, la patru ani după ce Rusia a anexat Peninsula Crimeea.

Șir de explozii în Crimeea

Mai multe explozii au avut loc, marți, la un depozit aflat în orașul Dzhankoi. Deflagrațiile au avariat și calea ferată, dar și mai multe clădiri, potrivit părții ruse, care a vorbit despre „un act de sabotaj”.

Ulterior, nori de fum negru au fost văzuți în apropiere de o bază aeriană rusă, din centrul peninsulei.

Oficial, Ucraina nu a revendicat atacul, dar a lăsat să se înțeleagă că trupele sale s-ar afla în spatele operațiunii.

?? do not comply with fire safety. – Yuri Ignat, speaker of the Air Force of the Armed Forces of ??.



Details: „Dzhankoy (Crimea) is another airfield where the ?? have concentrated attack helicopters and other military equipment.”



Dzhankoy today ⬇️ pic.twitter.com/SsG1DrIIae — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) August 16, 2022

Гарний феєрверк як ні крути.

Окупований Крим. Джанкой.

Слава Україні та її воїнам ??

Telegram – https://t.co/GLExONwKU2 https://t.co/41fyVb8yaV pic.twitter.com/CmKsns6DHC — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 16, 2022

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia

