Primele explozii au avut loc în apropiere de Dzhankoi, un important nod feroviar din nordul peninsulei folosit de armata rusă pentru a transporta trupe și echipamente spre Melitopolul ocupat.

„Au fost cauzate pagube unui număr de facilități civile, inclusiv linii electrice, o centrală electrică, o cale ferată, precum și un număr de clădiri rezidențiale”, a anunțat ministerul rus al Apărării.

Ore mai târziu, o bază militară aflată la aproximativ 93 de kilometri a fost cuprinsă de flăcări.

Un oficial ucrainean de rang înalt, care a discutat cu The New York Times, sub protecția anonimatului, despre operațiune, a declarat că deflagrațiile au fost provocate de o unitate militară ucraineană de elită care operează în spatele liniilor inamice.

Nu a dat mai multe detalii, iar oficial Ucraina nu a revendicat exploziile. Dar a sugerat că sunt atacuri ale armatei sale.

Mihailo Podoliak, un consilier de rang înalt al președintelui Volodimir Zelenski, a afirmat că exploziile de la depozitul de muniții a fost un exemplu de „demilitarizare în acțiune”.

Morning near Dzhankoi began with explosions. A reminder: Crimea of normal country is about the Black Sea, mountains, recreation and tourism, but Crimea occupied by Russians is about warehouses explosions and high risk of death for invaders and thieves. Demilitarization in action.