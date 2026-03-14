Incidentul a afectat o porţiune de aproximativ 1 metru pătrat în apropierea intersecţiei cu Bulevardul Camil Ressu.

Compania Municipală Termoenergetica a intervenit de urgenţă pentru remedierea situaţiei. Brigada Rutieră le recomandă şoferilor să circule cu prudenţă, să evite zona până la finalizarea lucrărilor şi să respecte semnalizarea temporară, precum şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.

„Păstrați o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă”, avertizează reprezentanţii Brigăzii Rutiere. Informaţiile au fost transmise de Agerpres.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE