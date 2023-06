Biroul de stat bavarez pentru conservarea monumentelor istorice (BLfD) a declarat că sabia, despre care se crede că datează de la sfârșitul secolului al XIV-lea î.Hr. – mijlocul epocii bronzului, a fost descoperită în timpul săpăturilor de săptămâna trecută în Nördlingen, între Nürnberg și Stuttgart.

Archaeologists from the Bavarian State Office for the Preservation of Monuments have announced the discovery of a well-preserved Bronze Age sword in the town of Nördlingen, Bavaria, Germany.

