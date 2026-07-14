A construit un avion la 12 ani și l-a pilotat singură la 14 ani

Născută în 1993, la Chicago, dintr-o mamă cubaneză și un tată polonez, fiziciana Sabrina Gonzalez Pasterski a impresionat încă din copilărie, iar parcursul său academic a atras atenția unor instituții și companii de top, precum NASA și Blue Origin, compania spațială fondată de Jeff Bezos.

În ciuda ofertelor extrem de avantajoase, inclusiv a unui post universitar evaluat la aproximativ 1,1 milioane de dolari, Sabrina Gonzalez Pasterski a ales să își dedice cariera cercetării fundamentale.

Pasiunea pentru aviație a apărut foarte devreme. 

Părinții ei i-au cumpărat lecții de zbor și un Cessna 150L din 1972 la vârsta de 9 ani, cultivând astfel interesul pentru aviație.

La doar 12 ani, Sabrina Gonzalez Pasterski a început să construiască un avion monomotor Zenith CH 601 XL folosind un kit, iar proiectul a fost finalizat aproape în întregime prin munca sa. Tatăl ei a supravegheat asamblarea avionului ei Zenith Zodiac CH 601 XL.

La vârsta de 14 ani, pilota deja singură aeronava, cu mult înainte de a avea vârsta legală pentru a conduce un autoturism.

Ulterior, a studiat la Academia de Matematică și Științe din Illinois, unde s-a remarcat la fizică și a efectuat stagii la Centrul Spațial Kennedy al NASA și la Blue Origin.

Cum a ajuns la MIT și Harvard

În 2010, Sabrina a aplicat la Massachusetts Institute of Technology (MIT), care se află primul loc în clasamentul QS al celor mai bune 10 universități din lume. Deși inițial candidatura sa a fost pusă în așteptare, oficialii universității și-au schimbat decizia după ce au analizat avionul construit de adolescentă.

A absolvit Fizica în doar trei ani, cu media perfectă de 5,0, devenind prima femeie din aproape două decenii care a terminat pe primul loc în departamentul de fizică al MIT. Totodată, a fost prima femeie care a primit prestigioasa bursă Orloff.

După absolvire și-a continuat studiile doctorale la Universitatea Harvard, sub îndrumarea reputatului fizician teoretician Andrew Strominger.

Cercetările sale au fost citate de Stephen Hawking

La Harvard, Sabrina Gonzalez Pasterski a contribuit, alături de Andrew Strominger și Alexander Zhiboedov, la descoperirea efectului de memorie de spin, un concept important în studiul undelor gravitaționale și al modului în care informația poate fi codificată în spațiu-timp.

Lucrările sale au atras atenția comunității științifice internaționale și au fost citate inclusiv de regretatul Stephen Hawking în unele dintre ultimele sale articole științifice.

De ce a refuzat NASA, pe Jeff Bezos și oferta de 1,1 milioane de dolari

De-a lungul carierei, Sabrina Gonzalez Pasterski a fost curtată de NASA și de Blue Origin, compania aerospațială fondată de Jeff Bezos.

De asemenea, potrivit informațiilor publicate de presa internațională, Universitatea Brown i-ar fi oferit un post de profesor asistent cu un pachet financiar estimat la aproximativ 1,1 milioane de dolari.

Fiziciana a refuzat toate aceste oportunități și a ales să se alăture, în 2021, Institutului Perimeter pentru Fizică Teoretică din Waterloo, Canada, unde a devenit unul dintre cei mai tineri cercetători ai instituției, la doar 27 de ani.

Tânăra a explicat că oportunitatea de a aborda întrebări științifice fundamentale contează mai mult decât salariul sau prestigiul.

Lucrează la una dintre cele mai dificile probleme din fizică

La Institutul Perimeter, Sabrina Gonzalez Pasterski conduce Inițiativa de Holografie Celestă, un program de cercetare dedicat uneia dintre cele mai complexe provocări ale fizicii moderne: relația dintre mecanica cuantică și gravitație.

Proiectul analizează principiul holografic, ipoteza potrivit căreia informațiile despre universul tridimensional ar putea fi codificate pe o suprafață cu dimensiuni inferioare.

În 2023, inițiativa a primit o finanțare de 8 milioane de dolari din partea Fundației Simons și reunește cercetători de la universități și institute de prestigiu, printre care Harvard, Oxford, Cambridge și Institutul pentru Studii Avansate.

 „Putem face multe cu resursele disponibile pentru a avansa întregul domeniu”, spune ea. 

Cercetările sale actuale urmăresc ceea ce a descris într-un interviu pentru The Times drept „codul sursă al universului”, reflectând încercarea lui Einstein de-o viață de a formula o teorie unificată care să explice toate forțele fundamentale.

De ce este comparată cu Albert Einstein

Comparațiile cu Albert Einstein au apărut deoarece cercetările sale încearcă să răspundă la una dintre cele mai importante întrebări rămase deschise după teoria relativității: cum se comportă gravitația la nivel cuantic.

Dar Sabrina spune că este o etichetă pe care insistă că nu o merită și care a pus o presiune incredibilă asupra ei pentru a îndeplini așteptările. 

„Nu era sindromul impostorului – era vorba de a ști că ești de fapt un impostor din cauza clickbait-urilor”, explică aceasta, conform Perimeter Institute.

Într-un interviu acordat Discovery Canada, Sabrina Gonzalez Pasterski a vorbit despre imprevizibilitatea cercetării în fizică.

„Nu ştiu exact ce problemă voi rezolva sau nu sau la ce anume voi lucra peste câțiva ani”.

Ea a adăugat: „Lucrul amuzant la fizică este că nu știi exact ce vei face. Și în mod normal, lucrurile se schimbă foarte repede, oarecum ireversibil, dacă sunt într-adevăr corecte”.

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