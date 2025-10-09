Primăria Constanța: Sacii de nisip nu sunt bunuri comune „la cheremul cetăţenilor”

Primăria Constanţa a anunţat, joi, că mai mulţi saci cu nisip care au fost puşi pe străzi împotriva inundaţiilor, în contextul codului roșu de ploi torențiale valabil marți și miercuri în județ, au fost furaţi şi avertizează că aceştia nu sunt bunuri comune „la cheremul cetăţenilor”, ci mijloace de protecţie care se recuperează şi se refolosesc. Primăria a mai transmis că furtul sacilor de nisip este o infracţiune.

Potrivit instituției, sacii „au fost amplasaţi pentru a proteja locuinţele, spaţiile comerciale din oraş pe timpul fenomenelor meteo extreme”.

Reprezentanții primăriei spun că în cartierul Km 5, de pildă, la intersecția străzii Hatman Arbore cu strada Popa Farcaș, toți cei 20 de saci amplasați de autorități au fost furați.

„Dacă aţi luat saci din greşeală, returnaţi-i imediat”

Primăria Constanţa avertizează că luarea, mutarea sau deturnarea materialelor puse de autorităţi pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă constituie faptă penală şi atrage răspunderea conform legii. „Sacii au fost amplasaţi pentru protecţia publică, nu pentru uz privat. Folosirea lor în scopuri personale – inclusiv la lucrări de construcţii – echivalează cu sustragerea de bunuri publice. Fiecare sac luat abuziv diminuează nivelul de siguranţă al cartierului şi pune în pericol comunitatea”, au transmis reprezentanţii Primăriei Constanţa, care au precizat că, după trecerea episodului de vreme severă, a început strângerea sacilor de nisip amplasaţi preventiv în oraş.

„Este important ca locuitorii să nu intervină asupra acestor materiale – nici să îi mute, nici să îi folosească în scop personal. Dacă aţi luat saci din greşeală, returnaţi-i imediat la locul iniţial sau anunţaţi autorităţile. Dacă aţi văzut persoane care sustrag saci, sesizaţi de urgenţă Dispeceratul Primăriei sau Poliţia Locală”, au mai anunţat reprezentanţii Primăriei Constanţa.

Reamintim că Bucureștiul și județele Ilfov, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu s-au aflat sub incidența unui cod roșu de ploi torențiale începând cu seara de 7 octombrie până a doua zi, la ora 15.00. Administraţia Naţională Apele Române a anunțat că miercuri s-au depăşit cotele de pericol la două staţii din Constanţa, în mai multe zone ale aceluiaşi judeţ fiind înregistrate precipitaţii care au depăşit 70 l/mp.

