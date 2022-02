SAG Awards 2022. Lista câștigătorilor la cea de-a 28-a ediție

Distribuțiile „Ted Lasso” și „Succession” au câștigat pentru munca de echipă la cele mai bune categorii de comedie și dramă de televiziune, în timp ce distribuția „CODA” și-a sărbătorit câștigul pentru cel mai bun ansamblu de film.

Actorii din „Squid Game” și-au învins competiția „Succession” la categoriile de actorie dramă și atât Will Smith, cât și Michael Keaton au oferit discursuri emoționante pentru victoriile lor.

Helen Mirren a fost onorată cu premiul SAG Life Achievement Award.

Lista câștigătorilor – Televiziune

Cel mai bun actor într-un film de televiziune sau miniserie

Murray Bartlett, „Lotusul alb”

Oscar Isaac, „Scene dintr-o căsătorie”

Michael Keaton, „Dopesick” *CÂȘTIGĂTOR

Ewan McGregor, „Halston”

Evan Peters, „Iapa din Easttown”

Cea mai buna actrita într-un film de televiziune sau miniserie

Jennifer Coolidge, „Lotusul alb”

Cynthia Erivo, „Geniu: Aretha”

Margaret Qualley, „Domnă de serviciu”

Jean Smart, „Iapa din Easttown”

Kate Winslet, „Iapa din Easttown” *CÂȘTIGĂTOR

Cel mai bun actor într-un serial dramă

Brian Cox, „Succesiunea”

Billy Crudup, „The Morning Show”

Kieran Culkin, „Succesiunea”

Lee Jung-jae, „Squid Game” *CÂȘTIGĂTOR

Jeremy Strong, „Succesiunea”

Cea mai buna actrita intr-un serial dramă

Jennifer Aniston, „The Morning Show”

Jung Ho-yeon, „Squid Game” *CÂȘTIGĂTOR

Elisabeth Moss, „Povestea servitoarei”

Sarah Snook, „Succesiunea”

Reese Witherspoon, „The Morning Show”

Cel mai bun actor într-un serial de comedie

Michael Douglas, „Metoda Kominsky”

Brett Goldstein, „Ted Lasso”

Steve Martin, „Numai crime în clădire”

Martin Short, „Numai crime în clădire”

Jason Sudeikis, „Ted Lasso” *CÂȘTIGĂTOR

Cea mai buna actrita într-un serial de comedie

Elle Fanning, „The Great”

Sandra Oh, „Scaunul”

Jean Smart, „Hacks” *CÂȘTIGĂTOR

Templul Juno, „Ted Lasso”

Hannah Waddingham, „Ted Lasso”

Cel mai bun serial dramă

„Povestea servitoarei”

„Spectacolul de dimineață”

„Jocul calmarului”

„Succesiune” *CÂȘTIGĂTOR

„Yellowstone”

Cea mai buna distributie într-un serial de comedie

„Cel Mare”

„Hack-uri”

„Metoda Kominsky”

„Numai crime în clădire”

„Ted Lasso” *CÂȘTIGĂTOR

Cea mai bună actriță în rol secundar

Caitríona Balfe (Belfast)

Cate Blanchett (Nightmare Alley)

Ariana DeBose (West Side Story) *CÂȘTIGĂTOR

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Ruth Negga (Passing)

Cel mai bun actor în rol secundar

Ben Affleck (The Tender Bar)

Bradley Cooper (Licorice Pizza)

Troy Kotsur (CODA) *CÂȘTIGĂTOR

Jared Leto (House of Gucci)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Cea mai bună echipă de cascadori într-un serial

Cobra Kai

The Falcon and the Winter Soldier

Loki

Mare of Easttown

Squid Game *CÂȘTIGĂTOR

Lista câștigătorilor – Cinema

Cea mai bună actriță în rol principal

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) *CÂȘTIGĂTOR

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Lady Gaga (House of Gucci)

Jennifer Hudson (Respect)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Cel mai bun actor în rol principal

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)

Will Smith (King Richard) *CÂȘTIGĂTOR

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Cea mai bună distribuție

Belfast (Focus Features)

CODA (Apple Original Films) *CÂȘTIGĂTOR

Don’t Look Up (Netflix)

House of Gucci (MGM/United Artists Releasing)

King Richard (Warner Bros)

Cea mai bună echipă de cascadori

Black Widow

Dune

The Matrix Resurrections

No Time to Die *CÂȘTIGĂTOR

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’

Vedetele de la Hollywood sprijină Ucraina

În cadrul SAG Awards 2022, eveniment ce a avut loc duminică în Statele Unite, vedetele de la Hollywood au vorbit despre invazia Rusiei în Ucraina, transmite site-ul dailymail.co.uk. Lady Gaga, Michael Douglas și Brian Cox sunt doar câteva dintre starurile care și-au arătat susținerea față de țara condusă de Volodimir Zelenski.

