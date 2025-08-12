Un bărbat fără adăpost, presupus a fi sub influența drogurilor, a vandalizat clădirea în care se află sala în care marea Nadia Comăneci a făcut gimnastică, și a încercat să dea foc vestiarelor.

Imaginile surprinse la fața locului prezintă urmele actului de vandalism. Vestiarele au suferit daune semnificative în urma încercării individului de a le incendia..

Deocamdată nu este clar de ce bărbatul a ales să vandalizeze sala de gimnastică. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și motivele din spatele acestui act.

Vitrina cu trofee, care adăpostește un trofeu unic în România, acordat Nadiei Comăneci pentru cele trei titluri de campioană europeană obținute în carieră, a rămas neatinsă.

