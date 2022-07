Potrivit propunerilor din noile legi ale ducației aflate în dezbatere publică, salariile profesorilor vor crește cu 43% din toamnă.

„Un profesor stagiar în primul an după terminarea facultății, când are suportul unui profesor mentor, când are norma redusă, chiar dacă e norma redusă, va avea salariul egal cu salariul mediu pe economia națională. Salariul mediu pe economia națională va fi salariul cu care fiecare profesor începe. Acum, salariul mediu în învățământ e de 6.500 de lei brut, creșterea de 43% înseamnă 9.300 de lei. Toate salariile cresc proporțional că altfel dezechilibrezi salariile, deci toate salariile urmează să crească”, a afirmat Sorin Cîmpeanu.

Întrebat de când se aplică această majorare a salariilor dascălilor, ministrul educației a răspuns că din toamnă: „Începând din septembrie. Imediat după aprobarea Legii Educației, urmează construcția bugetului, în buget o să avem creșterea salarizării din septembrie 2023. Trebuie schimbat radical tot, inclusiv salarizarea. Deci creșterea de 43% e prevăzută în Legea Educației”.

Cu referire la impactul bugetar al celor două legi ale Educației, acesta se ridică la suma totală de 36 de miliarde de lei.

„Per total, Legea Învățământului Preuniversitar are la vârf, la maximum, un impact de 31 de miliarde de lei, peste 31 miliarde. Se mai adaugă 5 miliarde și impactul bugetar al Legii Învățământului Superior”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Cele două legi ale Educației, este vorba despre Proiectul de lege pentru Învățământul Preuniversitar și Proiectul de lege pentru Învățământul Superior, au fost lansate în dezbatere publică, până în data de 24 august. Legile vor fi ajustate în funcție de propuneri, apoi vor fi trimise în Guvern și ulterior vor ajunge în Parlament.

