Saloanele de înfrumuseţare din țară sunt conduse de femei, iar pentru multe reprezintă singura sursă de venit pentru familiile lor și unul dintre ultimele locuri unde se puteau întâlni liber, în afara caselor lor.

Femeilor afgane le sunt deja interzise universitățile, sălile de sport, parcurile și băile publice. Recent, talibanii le-au interzis și să lucreze pentru Națiunile Unite, notează BBC.

„Obişnuiam să venim aici şi să petrecem timp discutând despre viitorul nostru. Acum, chiar şi acest drept ne-a fost luat”, a spus Bahara, o clientă a unui salon din Kabul.

„Femeilor nu le este permis să intre în locurile de divertisment, deci ce putem face? Unde putem merge să ne distrăm? Unde ne putem întâlni?”, a adăugat femeia.

Ordinul de a interzice saloanele de înfrumuseţare, emis pe 4 iulie, va face ca 60.000 de femei care lucrează în 12.000 de unităţi să-şi piardă veniturile, potrivit Camerei de Comerţ şi Industrie pentru Femei din Afganistan.

Săptămâna trecută, în jur de 50 de femei afgane au protestat la Kabul împotriva decretului. Forțele talibane au răspuns cu tunuri cu apă, focuri trase în aer, iar unele protestatare au spus că împotriva lor au fost folosite și pistoale cu electroșocuri.

Kabul the capital city of Afghanistan



Women protesters: Bread, Work, justice!



Taliban: Taliban guards responded with water cannons & stun guns.



Women protest against beauty salon closures in #Afghaniatan ?? pic.twitter.com/NIKaucNAno