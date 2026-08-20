Deși producătorul sud-coreean nu a confirmat în mod direct acest lucru, toate indiciile conduc către versiunea Fan Edition a seriei Galaxy S26, informează Digital Trends.

Detalii din invitația oficială

Invitația oficială a Samsung descrie evenimentul ca o prezentare a „noii adiții la familia Galaxy S26”. Deși numele Galaxy S26 FE nu este menționat explicit, compania afirmă că device-ul este „proiectat special pentru a oferi experiențele esențiale Galaxy S26, de la cameră la inteligență artificială, împreună cu cel mai nou One UI, pentru cei care caută ceea ce contează cu adevărat pentru ei”.

Aceste detalii sugerează cu tărie că device-ul vizat este modelul Fan Edition, o variantă care oferă funcții esențiale ale flagship-ului, dar la un preț mai accesibil.

În 2025, Samsung a urmat o strategie similară, anunțând Galaxy S25 FE fără a-i dezvălui numele înainte de lansare. Evenimentul va fi transmis în direct pe 27 august, ora 15:00 ora României, pe site-ul oficial Samsung și pe canalul de YouTube al companiei.

Teaser-ul confirmă zvonurile

Un teaser publicat de Samsung pe YouTube întărește speculațiile. Sub sloganul „Welcome to Galaxy S”, clipul prezintă trei băuturi aranjate pe o tavă în formă de pilulă, un indiciu clar către designul modulului triplu de cameră, care a fost dezvăluit în mai multe scurgeri recente despre Galaxy S26 FE.

Conform leak-urilor, acest model va avea un ecran AMOLED de 6,7 inci cu rată de reîmprospătare de 120Hz, un chipset Exynos 2500, o baterie de 4.900mAh cu încărcare rapidă de 45W și interfața One UI 9.

Designul camerei este descris ca fiind în stil „pilulă”, diferit de lentilele individuale proeminente ale modelului Galaxy S25 FE.

Ce urmează să aflăm

Samsung nu a oferit încă detalii despre preț sau data de lansare, însă acestea vor fi, cu siguranță, dezvăluite în cadrul evenimentului din 27 august.

Cu toate acestea, datorită numeroaselor leak-uri apărute online, principalele specificații ale lui Galaxy S26 FE sunt deja bine cunoscute.

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