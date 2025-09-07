Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat în iulie că țara sa va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU de la sfârşitul lunii septembrie. În urma acestui anunţ, mai multe ţări, printre care Canada, Australia şi Belgia, au declarat că urmează să facă acelaşi lucru.

Marea Britanie a declarat în august că le va urma exemplul dacă nu se va ajunge la un armistiţiu în Fâșia Gaza, unde Israelul duce un război împotriva Hamas ca răspuns la atacul lansat de această mişcare islamistă palestiniană în 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian.

„State precum Franţa şi Marea Britanie, care au insistat asupra aşa-zisei recunoaşteri (a unui stat palestinian), au comis o greşeală enormă”, a declarat Saar în cadrul unei conferinţe de presă cu omologul său danez Lars Løkke Rasmussen, aflat în vizită la Ierusalim.

„Nu se poate disocia problema statului de cea a păcii, deoarece acest lucru ar face pacea şi mai dificil de atins. Acest lucru va împinge Israelul să ia, de asemenea, măsuri unilaterale”, a avertizat șeful diplomației israeliene, fără a preciza care anume.

Recunoaşterea unui stat palestinian ar fi în mare parte simbolică, din cauza refuzului Israelului de a accepta crearea unui astfel de stat, la care aspiră palestinienii, notează AFP.

Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe
Recomandări
Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Șeful diplomaţiei americane Marco Rubio a criticat joi intenţia unor ţări occidentale de a recunoaşte un stat palestinian, afirmând că le-a avertizat cu privire la posibile represalii din partea Israelului sub forma anexării unor teritorii din Cisiordania. Secretarul de stat american a refuzat să se alăture condamnărilor internaționale privind planul de colonizare în Cisiordania, teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967.

În august, Israelul a aprobat un proiect major de construire a 3.400 de locuinţe într-o zonă din Cisiordania care, potrivit comunităţii internaţionale, ar pune în pericol viabilitatea unui viitor stat palestinian.

Ministrul israelian de extremă-dreapta Bezalel Smotrich a declarat anterior: „Dacă veţi recunoaşte un stat palestinian în septembrie, răspunsul nostru va fi aplicarea suveranităţii israeliene asupra tuturor părţilor din Iudeea şi Samaria”, numele pe care Israelul îl foloseşte pentru a desemna Cisiordania.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 8-14 septembrie 2025: Vărsătorii vor fi remarcați și apreciați
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Unica.ro
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Miranda Kerr, declarații INEDITE despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry. Actorul și artista s-au separat după o relație de aproape 10 ani: „Suntem o familie mare și fericită”
Elle.ro
Miranda Kerr, declarații INEDITE despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry. Actorul și artista s-au separat după o relație de aproape 10 ani: „Suntem o familie mare și fericită”
gsp
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.RO
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Casetele au murit, CD-urile au dispărut, muzica se vinde acum pe stick: „Mai simplu de atât nu se poate. Îți fac unul?”
Reportaj
Știri România 16:58
Casetele au murit, CD-urile au dispărut, muzica se vinde acum pe stick: „Mai simplu de atât nu se poate. Îți fac unul?”
Cristian Tudor Popescu i-a făcut portretul lui Trump: De la „pace în 24 de ore” la „Apocalypse now”
Știri România 15:13
Cristian Tudor Popescu i-a făcut portretul lui Trump: De la „pace în 24 de ore” la „Apocalypse now”
Parteneri
Arma laser a Chinei nu trece testul în deșert. Arabia Saudită a constatat pe banii săi
Adevarul.ro
Arma laser a Chinei nu trece testul în deșert. Arabia Saudită a constatat pe banii săi
Cât costă noul bolid pe care și l-a cumpărat Zlatan Ibrahimovic. Mașina e specială, există doar câteva exemplare în întreaga lume
Fanatik.ro
Cât costă noul bolid pe care și l-a cumpărat Zlatan Ibrahimovic. Mașina e specială, există doar câteva exemplare în întreaga lume
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Asia Express 2025. Ce se întâmplă în prima ediție a show-ului de la Antena 1
Stiri Mondene 17:00
Asia Express 2025. Ce se întâmplă în prima ediție a show-ului de la Antena 1
Cine este Florin Stamin, concurent la Asia Express 2025. Face echipă cu Raluca Bădulescu, fosta lui soție. „E total în afara zonei mele de confort”
Stiri Mondene 17:00
Cine este Florin Stamin, concurent la Asia Express 2025. Face echipă cu Raluca Bădulescu, fosta lui soție. „E total în afara zonei mele de confort”
Parteneri
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Elle.ro
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
ObservatorNews.ro
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax.ro
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD.ro
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
KanalD.ro
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Politic

A picat și a doua moțiune de cenzură din cele patru depuse împotriva Guvernului Bolojan. Continuă ședința din Parlament
Politică 17:04
A picat și a doua moțiune de cenzură din cele patru depuse împotriva Guvernului Bolojan. Continuă ședința din Parlament
Ministrul Sănătății sesizează Parchetul după conferința medicilor de la Brașov, unde s-au prezentat teorii ale conspirației
Politică 16:35
Ministrul Sănătății sesizează Parchetul după conferința medicilor de la Brașov, unde s-au prezentat teorii ale conspirației
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Fosta rivală a Simonei Halep, apariție senzuală pe covorul roșu! Cum s-a afișat Camila Giorgi la Festivalul de Film de la Veneția
Fanatik.ro
Fosta rivală a Simonei Halep, apariție senzuală pe covorul roșu! Cum s-a afișat Camila Giorgi la Festivalul de Film de la Veneția
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile