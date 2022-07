Fotografia cu Sanna Marin, premierul Finlandei, devenită virală: ”Nici măcar să nu încercați să pretindeți că primul vostru ministru este la fel de cool”

Imaginea cu politiciana în vârstă de 37 de ani a fost publicată pe contul de Instagram al festivalului de rock Ruisrock, unde Sanna Marin a fost prezentă în weekend. Apoi a fost preluată de majoritatea publicațiilor importante internaționale.

Jurnalistul Euronews David Mac Dougall a postat și el fotografia pe pagina sa de Twitter și a comentat: „Nici măcar nu încercați să pretindeți că primul vostru minstru e măcar pe aproape la fel de cool, fără vreun efort, cum e Sanna Marin la Festivalul Ruistock, în acest wwekend.”

Don't even try to pretend that your prime minister is anywhere near as effortlessly cool as Sanna Marin at Ruisrock Festival this weekend ?? pic.twitter.com/D8FXay59Ea