Tony Kanalos, în vârstă de 28 de ani, din Satu Mare, era până acum ceva mai bine de doi ani un tânăr a cărui viață se împărțea firesc între meciurile echipei sale de fotbal și familie. Însă, ca din senin, puterile au început să-l lase până ce nu s-a mai putut ridica din pat, iar medicii i-au dat un verdict necruțător: trupul îi fusese prins în capcana unei cumplite boli. Pentru a lupta în continuare cu scleroza laterală amiotrofică, Tony are nevoie cât mai repede de 75.000 de euro, atât cât costă terapia avansată de creștere a temperaturii creierului, pe care o poate face în SUA.

Tony are nevoie de 75.000 de euro pentru terapia avansată

Am făcut deja în SUA două transplanturi cu celule stem, iar rezultatele sunt bune, îmi dau mari speranțe. Pot să mișc mâinile mai bine, vorbesc mai ușor, iar mersul a cunoscut și el îmbunătățiri, chiar dacă mai mici. Însă acum mi-a fost recomandată o terapie avansată de creștere a temperaturii creierului (n.r. – abordare terapeutică avansată care se numește hipertermie cerebrală terapeutică sau termoablație). Prețul unei astfel de proceduri pe care o pot face tot în SUA (n.r. – la Institutul Medical BTT, din Miami, Florida), pornește de la 45.000 de euro și poate ajunge la 75.000 de euro în funcție de stadiul bolii care, de altfel, stabilește și tipul de abordare al tratamentului.

Vă implor să mă ajutați cu cât puteți!”

Pentru mine, e un drum cu un singur sens, doar înainte… Dar pentru a putea lupta în continuare cu boala am mare nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet și al fundațiilor. De aceea, vă implor să mă ajutați cu cât puteți, așa cum ați făcut-o și până acum! Pentru că, fără voi, oameni cu inimă mare, nu aș fi putut face cele două transplanturi cu celule stem și nu aș fi ajuns până aici”, este apelul disperat pe care Tony îl face prin intermediul Fundației Ringier România către toți aceia care l-ar putea ajuta.

Șansa lui Tony la viață este o terapie avansată pe care o poate face în SUA. Bolnav de scleroză laterală amiotrofică, fostul fotbalist are nevoie de 75.000 de euro pentru a începe procedurile salvatoare
Tony Kanalos, alături de fiul său, Entony, recent operat pe creier

Băiatul fostului fotbalist, operat pe creier

Pentru Tony – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – situația este cu atât mai dramatică cu cât băiețelul său – Entony, în vârstă de 7 ani -, a fost diagnosticat recent cu cavernom cerebral (n.r. – o anomalie vasculară benignă ce constă într-un ghem de capilare fragile ce pot provoca sângerări, convulsii sau deficite neurologice). Copilul a trecut peste perioada critică, de incertitudini, după ce a fost operat pe creier de o echipă de chirurgi de la Spitalul din Cluj și acum se află sub strictă observație postoperatorie care include terapii și tratamente cu vitamine și medicamente neurologice.

Din cauza acestei noi nenorociri care s-a abătut asupra soților Tony și Patricia Kanalos, toate veniturile familiei (n.r. – nu mai mult de 4.000 de lei lunar proveniți din alocația copilului, banii încasați de Patricia ca însoțitor, pensia de boală și indemnizația de handicap a lui Tony), dar și ajutorul financiar primit de la oameni cu suflet au fost înghițite de tratamentele necesare băiatului suferind.

Ca să-și salveze băiatul suferind, Tony a întrerupt tratamentele

„M-am lăsat pe mine, nu am avut ce să fac, am întrerupt tot… Trebuia să ne salvăm băiețelul care a fost operat pe creier. Sper, cu ajutorul oamenilor să reiau toate terapiile recomandate – kineto, acupunctură, masaje medicale, saună, exerciții la sala de forță -, obligatorii pentru întreținerea organismului care nu trebuie să piardă ce a câștigat în urma transplanturilor cu celule stem, dar sunt foarte costisitoare… Sper ca povestea noastră să ajungă la inima oamenilor și să fim susținuți cu cât de puțin. Numai așa o să reușim!”, ne-a mai spus Tony, fostul fotbalist care luptă cu scleroza laterală amiotrofică.

3. Tony Kanalos, primul din stânga jos, la U17. Dreapta jos, Ianis Hagi –Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

Tony a fost coleg la U17 cu vedete precum Ianis Hagi, Florinel Coman și Andrei Rațiu

Începuturile carierei de fotbalist ale lui Tony – un drum încheiat prematur din cauza bolii -, sunt strâns legate nu numai de echipele de club unde a evoluat (n.r. – în România și în Ungaria), ci și de lotul naționalei U17, unde i-a avut colegi pe Ianis Hagi, Florinel Coman, Alex Pașcanu, Carlo Casap, Adrian Petre sau Andrei Rațiu. Vedete ale fotbalului autohton și internațional care, speră Tony – aflat acum în mare suferință -, nu îl vor uita acum când are mai mult ca oricând nevoie de ajutor.

Cei care doresc să îl ajute pe Tony o pot face donând în următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Banii se rețin o singură dată.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 14 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

