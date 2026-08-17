Întrebările care au stârnit reacții dure

Reiner și-a fundamentat întrebările pe imagini și informații disponibile public. Printre altele, el a cerut explicații cu privire la:

  1. De ce a fost Trump examinat recent de un total de 22 de persoane?
  2. Dar cum rămâne cu vânătăile clar vizibile ale lui Trump de pe mâini?
  3. Suferă Trump de umflături cronice sau acute ale picioarelor?
  4. Trump pare să aibă adesea probleme în a rămâne treaz. A identificat echipa medicală a președintelui cauza acestei probleme?
  5. În octombrie 2025, Trump a fost supus unor imagistici extinse ale inimii și abdomenului. A existat un simptom sau un eveniment clinic specific care a determinat aceste examinări?
  6. A ascuns Casa Albă informații publicului despre medicamentele pe care le ia Trump?
  7. De ce a fost Trump supus atât de des unui simplu test cognitiv?

Reacția Casei Albe

Într-un prim răspuns, Casa Albă a descris starea de sănătate a lui Trump ca fiind „excepțională”, calificându-l drept „cel mai strălucit, abordabil și energic președinte din istoria Americii.” Ulterior, însă, Reiner a fost atacat dur, fiind numit „idiot” și acuzat că face ,,diagnostice de la distanță din motive politice”.

Reiner nu a rămas dator. Într-o apariție la CNN, el a declarat: „Mă văd mai mult ca pe un atu, o resursă pentru departamentul medical al Casei Albe, decât ca pe un „idiot”.” Medicul a subliniat că „într-o democrație reprezentativă, oamenii trebuie să aibă încredere în sănătatea președintelui lor și în capacitatea sa de a conduce națiunea. Am fost ținuți în întuneric mult prea mult timp.”

Propunere pentru o comisie independentă

Editorialul lui Reiner a readus în discuție un proiect de lege inițiat de congresmanul democrat Jamie Raskin. Legea propusă vizează înființarea unei comisii parlamentare independente pentru evaluarea sănătății președinților în funcție, ca o măsură de transparență și responsabilitate față de public.

Dezbaterile pe marginea acestui subiect reflectă îngrijorările tot mai mari legate de transparența informațiilor medicale ale liderilor politici, mai ales în contextul unei democrații care depinde de încrederea cetățenilor în liderii săi.

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