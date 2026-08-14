Au închiriat mina în urmă cu doi ani, dar nu au avut noroc

Descoperirea a fost făcută în Sarokha, un sat din Panna, India. Diamantul a fost verificat de autoritățile locale și urmează să fie scos la licitație în prima jumătate a lunii octombrie. Akhilesh Pal și ceilalți șase mineri închiriaseră terenul minier din Sarokha în urmă cu aproximativ doi ani, pentru o sumă modestă.

Madhya Pradesh : 7 poor labourers dig up ₹50 lakh diamond in Panna mine they leased.



The mine in Panna's Sarokha village was leased for a meagre sum by Akhilesh Pal and six others and they struck big money when they found the green diamond.



The gem is now in the custody of… pic.twitter.com/x7Y4ZDrVjY — News Arena India (@NewsArenaIndia) August 12, 2026

Numai că norocul s-a lăsat așteptat. După o perioadă în care nu au găsit nimic valoros, bărbații au decis să închidă mina timp de un an și au început să lucreze într-o altă exploatare aflată chiar lângă ea. Totul s-a schimbat după ploile abundente din zonă, scrie Hindustan Times. Când s-au întors pentru a verifica noua mină, s-au uitat și în cea veche.

„Când ne-am dus să o inspectăm pe cea nouă, ne-am uitat și în mina veche și acolo l-am găsit, chiar deasupra”, a povestit Akhilesh Pal pentru BBC.

Diamantul are 17,96 de carate și este de calitate superioară

Piatra a fost dusă pentru verificare și s-a stabilit că aceasta cântărește 17,96 de carate. Mai mult, se pare că diamantul este unul de calitate gemologică, una dintre categoriile superioare în care pot fi încadrate diamantele naturale.

Akhilesh Pal, unul dintre cei șapte mineri din India care au găsit diamantul de 17,96 de carate, evaluat la cel puțin 52.400 de dolari. Sursă foto: BBC News

Valoarea estimată este de cel puțin 5 milioane de rupii, adică aproximativ 52.400 de dolari, însă suma finală va fi stabilită abia după licitație. Cumpărători din India și din alte țări vor putea participa la vânzarea programată în octombrie.

Statul va opri 12% din suma obținută

După vânzarea diamantului, guvernul va reține un fel de impozit de 12% din prețul obținut la licitație, iar suma rămasă va fi împărțită în mod egal între cei șapte bărbați.

Situația lor este una norocoasă. Mulți dintre oamenii care muncesc în minele din regiune sunt zilieri angajați de titularii concesiunilor și, în astfel de cazuri, atunci când un muncitor descoperă un diamant, veniturile obținute nu îi revin lui, ci celui care deține dreptul de exploatare. În cazul celor șapte însă, mina fusese închiriată chiar de ei, iar banii le-ar putea schimba complet viețile.

Din cauza sărăciei, trei dintre cei șapte muncitori nu au putut până acum să se căsătorească, iar banii obținuți din diamant le-ar putea permite să își întemeieze familii, să obțină o locuință și să ofere copiilor o educație.

Panna este una dintre cele mai cunoscute regiuni diamantifere ale Indiei și atrage oameni care speră ca o singură piatră descoperită în pământ să le schimbe viața, chiar dacă se numără printre districtele mai puțin dezvoltate ale Indiei, iar locuitorii se confruntă cu sărăcie, lipsa locurilor de muncă și probleme legate de accesul la apă.

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