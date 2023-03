Sarah, femeia transgender care a sosit la Harkov ca jurnalistă, apoi s-a alăturat armatei ucrainene: „Nu sunt eroină, merită să lupți pentru libertate”

În urmă cu exact un an, pe 9 martie 2022, jurnalista americană Sarah Ashton-Cirillo a călătorit la Harkov, în Ucraina. Ea a fost fost unul dintre primii jurnaliști-corespondenți de război pe front, după invazia rusă..

Ca jurnalist, a fost adesea în zone de conflict, dar niciodată în timpul unui război.

„Am scris cum orașul Harkov și împrejurimile sale au fost eliberate de armata ucraineană. M-am obișnuit cu loviturile de artilerie și zgomotul rachetelor sau tirului de mortieră”, povestește ea.

Ulterior, s-a alăturat armatei ucrainene și servește ca medic de luptă pe front, în Batalionul 209.

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge să lupt într-o zi. Dar fiind în Harkov, trăind sub terorismul rus, martor direct la crimele lor de război, am vrut să fac mai mult”, a declarat Ashton-Cirillo, pentru Berliner Zeitung.

„Și ce aș fi putut face mai mult decât să susțin eu însumi eliberarea Ucrainei, împotriva tiraniei și fascismului Federației Ruse a lui Vladimir Putin?”, adaugă Sarah.

Cele două momente care au făcut-o să decidă:. „Într-un oraș, la doar zece kilometri de granița cu Rusia, am văzut cum o femeie de 42 de ani, care mergea pe bicicletă, a fost împușcată. Experiența a schimbat ceva în mine. Al doilea moment a fost după contraofensiva ucraineană. Am asistat la Izium la exhumarea cadavrelor din gropile comune“.

Comandantul ei este un doctorand în fizică nucleară. Luptă alături de oameni de afaceri, bărbați și femei care provin din toate categoriile sociale: „De aceea nu mă miră că ucrainenii au succes. Rușii se aflau la doi kilometri în afara orașului Harkov. Kievul nu a căzut niciodată. Principalele orașe pe care Rusia ar fi trebuit să le cuprindă rămân libere. Și celelalte orașe pe care Rusia le-a luat, le vom elibera. Vom elibera tot Donbasul și Crimeea!”.

Ea a împărtățit regulat imagini, pe Twitter, raportând în direct din tranșee. A făcut-o chiar și la câteva momente după ce a fost lovită de schijele unui obuz.

Update: This will be a year of victory for us. Slava Ukraini ?? (And TY ?) pic.twitter.com/aWZYW6JQfZ

Pe 23 februarie 2023, Sarah a fost lovită de schijele unui obuz, fiind grav rănită la mâna dreaptă, și s-a ales cu cicatrici permanente pe față. Cu toate acestea, nu se gândește să renunțe.

„Am fost lovită azi dimineață. Rănile mele sunt permanente. Mi-am pierdut o parte din mână și am cicatrici pe față. Dar am câștigat lupta. Slavă Ucrainei”, a notat, într-o postare pe Twitter, Sarah.

I was hit this morning.



My injuries are permanent.



I’ve lost part of my hand and have scarring on my face.



We won the battle, though.



And here was my message in the immediate aftermath. pic.twitter.com/2mXFTQ3Cak