Sărbători triste pentru Carmen Șerban. „L-au operat lunea trecută”

„De Paşte am fost la tata, acum o săptămână am fost tot la tata. L-au operat lunea trecută, l-au resuscitat marţea trecută… L-am dus împreună cu mama, cu fratele meu, cu nepoţii, am fost la Înviere. A rezistat cu greu, dar m-am bucurat că am putut să-l duc să ţină şi el lumina. Acum mai mult doarme, are friguri. Cum o fi voia lui Dumnezeu”, a dezvăluit Carmen Şerban la Star Matinal.

Citește și

Ultima fotografie cu Răzvan Ciobanu înainte să moară. Era la Mamaia, îmbrăcat cu hainele pe care le purta când a avut accidentul

Citește mai multe despre Carmen Șerban, operat, Paște și tata pe Libertatea.