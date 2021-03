Cele şase titluri care nu vor mai fi publicate pentru că prezintă oamenii într-un „mod greşit şi dureros” – cum a transmis editura – sunt: „And to Think That I Saw It on Mulberry Street”, „If I Ran the Zoo”, „McElligot’s Pool”, „On Beyond Zebra!”, „Scrambled Eggs Super!”, „The Cat’s Quizzer”.

Anunţul companiei care editează titlurile a fost făcut marţi, de ziua faimosului autor de cărţi destinate copiilor. Seuss Enterprises a anunţat că a luat decizia după consultarea educatorilor și revizuirea catalogului.

Încetarea vânzărilor acestor cărți este doar o parte a angajamentului nostru și a planului nostru mai larg de a ne asigura că acest catalogul al Dr. Seuss Enterprises reprezintă și susține toate comunitățile și familiile. Anunțul companiei care se ocupă de editarea titlurilor:

Theodor Seuss Geisel, cunoscut ca Dr.Seuss, este unul dintre cei mai cunoscuți autori din lume, fiind omul din spatele celebrelor cărţi „Pisica din pălărie” și „Cum a furat Grinch Crăciunul”. Peste 650 de milioane de exemplare din cărțile sale au fost vândute în întreaga lume, potrivit Washington Post.

Potrivit unui studiu publicat în revista „Research on Diversity in Youth Literature”, dr. Seuss a avut o lungă istorie în publicarea de lucrări rasiste și antisemite, care a început în anii 1920, când scriitorul era student la Dartmouth College.

Dr. Seuss a perpetuat stereotipurile evreiești, prezentând personajele ca fiind zgârcite, arată studiul din 2019 în cadrul căruia au fost examinate 50 de cărţi ale celebrului autor.

Studiul susține că, din moment ce majoritatea personajelor umane din cărțile doctorului Seuss sunt albe, lucrările sale, din greșeală sau nu, perpetuează supremația rasei albe.

