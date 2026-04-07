Voluntarii au ajuns în zone unde doar mașinile 4×4 pot intra

În pragul sărbătorilor pascale, echipa Carpathian Rescue 4×4 Nehoiu a pornit într-o misiune dificilă pentru a ajuta familiile și vârstnicii din sate și cătune greu accesibile din Munții Buzăului, potrivit Agerpres.

Timp de trei zile, voluntarii au parcurs sute de kilometri pentru a distribui ajutoare.

„Am avut un portofoliu de aproape 100 de familii, am avut de împărțit 280 de pachete, dintre care 160 pentru adulți și 120 pentru copii. Au fost făcuți în total de vineri de dimineață până duminică seară aproximativ 600 de kilometri cu tot cu parte de asfalt, dintre care 300 de kilometri au fost forestieri. Am ajuns în satele Curmătura, Cătiașu, Poienițele, din județul Buzău, în comunele Siriu, Gura Teghii și cătunele mai îndepărtate din aceste comune. Traseul a fost destul de dificil, fără mașini 4×4 nu aveam cum să ajungem.”, a declarat președintele Asociației Carpathian Rescue 4×4, Cezar Brînzea, potrivit sursei citate.

Bătrânul care trăiește complet izolat în Munții Buzăului

Printre cazurile descoperite de voluntari se află și cel al unui bătrân care locuiește singur într-un sat aproape pustiu, la o distanță uriașă de orice formă de ajutor.

„Mai avem o singură persoană într-un sat care aparține de Siriu, este chiar la granița dintre Siriu și Chiojdu, care stă la 12 kilometri de cel mai apropiat magazin sau cea mai apropiată casă. Este singurul om care mai stă acolo, este un singur bătrân”, a declarat Cezar Brînzea, președintele asociației.

Sate aproape părăsite

Voluntarii spun că multe dintre comunitățile vizitate sunt formate din persoane în vârstă sau familii tinere cu copii, care trăiesc în condiții dificile.

„În general, în zonele în care am fost erau persoane vârstnice, dar și familii tinere cu copii mici. Sunt destul de izolați, accesul pentru mașini este foarte greu, le este foarte greu să ajungă la un magazin, copiilor le este foarte greu să ajungă la școală.”, a adăugat președintele Asociației Carpathian Rescue 4×4.

Un exemplu este satul Stănilă, unde mai locuiesc doar patru familii, iar cel mai apropiat magazin se află la câțiva kilometri distanță.

„Din acest motiv facem aceste campanii, pentru a-i susține pe cei care mai trăiesc în locuri retrase. De exemplu, am fost în satul Stănilă, un sat cu foarte puțin oameni, patru familii, cu cel mai apropiat magazin la 5-6 kilometri depărtare.”

Mai multe sate din România s-au golit de-a lungul timpului. De exemplu, într-un sat din Satu Mare au mai rămas numai 20 de locuitori.

Situația reflectă un fenomen întâlnit în multe sate din România, unde tinerii pleacă spre orașe sau în străinătate, iar localitățile rămân tot mai goale.

Conform datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) în urma Recensământului Populației și Locuințelor din 2021, în România există aproximativ 1.000 de sate care au 20 de locuitori sau mai puțini. Sunt și peste 100 de sate cu zero locuitori, numite și sate „fantomă”.

Ajutoare esențiale pentru cei din munți

Pe lângă alimente și produse de bază, voluntarii au dus și electrocasnice, precum mașini de spălat sau aragaze, pentru a le îmbunătăți condițiile de trai.

Asta pentru că înainte cu 2-3 săptămâni de campanie, voluntarii merg să vadă ce au nevoie oamenii.

„Pe lângă produse am dus și electrocasnice, mașini de spălat, aragaze, butelii. Au fost angrenate în campanie 18 mașini de vineri până duminică, inclusiv un ATV cu o platformă care ne-a ajutat să ajungem cu pachetele în zona mai greu accesibilă din cătune, unde nu puteam să intrăm cu mașina.”, a explicat președintele Asociației Carpathian Rescue 4×4.

Acțiunea a ajuns la peste 100 de familii, iar pentru mulți dintre beneficiari, vizita voluntarilor a însemnat mai mult decât ajutor material, a fost și o rară ocazie de a vorbi cu alți oameni.

Carpathian Rescue 4×4 Nehoiu este o echipă de voluntari dedicați, care intervine în sprijinul comunităților vulnerabile din zone montane și greu accesibile, acolo unde accesul este posibil doar cu vehicule de teren.

