S-a ajuns în punctul critic în care furnizorii de utilități au trimis somații prin intermediul cărora anunță proprietarii de apartamente din Onix că vor sista, începând cu luna octombrie, furnizarea de apă, electricitate și că nu vor mai asigura mentenanța lifturilor. Având în vedere că blocurile au 11 etaje, situația devine dramatică mai ales pentru cei care locuiesc la etajele superioare.

Jumătate dintre proprietari, datornici la întreținere

Administratorul în schimb invocă datorii mari acumulate la întreține de aproape jumătate dintre cele 560 de apartamentele din complex. „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar în schimb nu-și plătesc cheltuielile la utilități, ce, Dumnezeu! Apoi stau și reclamă că nu știu ce”, justifică situația, Adrian Popescu, directorul general al Splai Services SRL, societatea care administrează ansamblul rezidențial Onix.

Complexul rezidențial Onix Park Residence are 564 de apartamente în care locuiesc aproximativ 1.200 de persoane. Întreținerea lunară pentru un apartament este în medie 300 de lei la care se adaugă taxa de administrare de 2,5 lei pe metru pătrat, adică încă 100 – 150 de lei de apartament în funcție de numărul de camere.

În prezent 230 de apartamente din acest complex înregistrează datorii la plata întreținerii, dar în mare parte sunt restanțe pe ultima lună, a explicat pentru Libertatea unul dintre reprezentanții asociației de proprietari, care a dorit să rămână anonim.

Dacă unul nu plătește, suferă toți

„Din cele 560 de apartamente, aproximativ 300 și-au plătit întreținerea la zi, iar restul de 200 au restanțe cu precizarea că mai bine de 150 au restanțe între 500 și 1.000 de lei, adică restanța pe o lună. Apoi mai sunt vreo 20, 30 care au datorii între 1.000 și 2.000 de lei, asta înseamnă restanța de 3, 4 luni și mai sunt vreo 20 de persoane care ar avea undeva la peste 2.000 de lei de plată, avem chiar și o persoană cu datorie de 11.000 de lei”, a precizat sursa citată.

Fiind un contract colectiv la utilități, dacă unul nu plătește, suferă toți, explică administratorul complexului Onix. „Când alegi să te muți într-o comunitate ți se prezintă absolut toate avantajele și dezavantajele. Contractele (n.r.-pentru utilități) au fost colective pe întregul ansamblu, pentru că asta a existat în momentul în care s-a creat acest ansamblu ca racordările să fie globale. Dacă au restanțe, și sunt peste 200 de restanțieri din 564 de apartamente, normal că se ajunge în situație critică”, spune Adrian Popescu.

Executori la ușă și firme de recuperări creanțe

Proprietarii nu plătesc întreținerea direct la furnizorii de utilități, ci la administratorul complexului, în cazul de față Splai Services SRL. Acesta are obligația să achite mai departe facturile către operatorul de apă, curent, către societatea care asigură mentenanța lifturilor și către alți parteneri care oferă servicii complexului rezidențial.

Tot administratorul are obligația să recupereze creanțele de la proprietarii rău platnici, doar că aici intervine blocajul. Procedura legală este atât de complicată încât e nevoie chiar și de ani pentru a determina un datornic să ajungă cu plata întreținerii la zi.

„Cred că până la urmă o să ajungem la firme de recuperări creanțe care să stea să-i streseze zilnic cu telefoane, pentru că văd că nu se poate cu vorba bună”, a declarat Adrian Popescu, directorul general al Splai Services SRL.

Greva judecătorilor, în avantajul datornicilor

Acesta acuză că nici măcar cu executorul la ușă, datornicii nu-și achită restanțele la întreținere și astfel se ajunge în instanță, unde, din cauza grevei judecătorilor, procesele trenează luni întregi sau chiar câte un an.

„Se recuperează aceste datorii. Au mai plătit dintre ei, dar nu reușesc să strângă toate sumele din moment ce sunt o grămadă de restanțieri, fiind un ansamblu de fițe, cu oameni care au doar cereri și doleanțe și în schimb zero responsabilități, normal că se ajunge așa. În toate ansamblurile rezidențiale sunt aceleași probleme.

Pârghiile legale sunt limitate celor care prestează servicii. Trebuie să se îndeplinească un termen de trei luni, se somează prin executor, cum au fost situații și aici, după care se depune cerere la instanță și apoi ești la mâna instanțelor din România luni de zile, cu greve cu ce mai e acum și-ți dau un termen după un an. Normal că se ajunge în astfel de situații. Dacă nu-și îndeplinesc obligațiile e normal să rămână fără apă”, a explicat Adrian Popescu.

Proprietarii cer să-și administreze singuri complexul

Explicațiile administratorului complexului Onix Park nu mulțumesc nici pe departe proprietarii de apartamente care au întreținerea plătită la zi și care s-au trezit peste noapte cu somații la ușă din partea furnizorilor de utilități. Oamenii susțin că societatea, care avea obligația contractuală să se asigure de bunul mers al lucrurilor în complex, nu și-a îndeplinit îndatoririle și a tolerat prea mult datornicii invocând proceduri complicate de recuperare a creanțelor.

Este unul dintre motivele pentru care asociația de proprietari a intentat un proces împotriva Splai Services încă din data de 1 aprilie 2025, primul termen fiind programat în noiembrie 2025.

Asociația solicită în instanță „predarea administrației, predarea contractelor, plus lucruri ce țin de garanția complexului, pentru că deja a început să cadă fațada în anumite locuri, iar în unele apartamente au apărut infiltrații de la terase”, a precizat unul dintre reprezentanții proprietarilor, contactat de Libertatea.

Acesta reproșează administratorului că avea obligația să recupereze cotele restante la întreținere, astfel încât complexul să nu acumuleze datorii și să se afle în situația critică de a rămâne fără utilități în prag de iarnă.

„Adică tu nu poți să stai patru ani de zile în care să nu recuperezi datoriile. Păi, unde ajungi? De asemenea, el se folosește cumva și de un tertip. Susține că firma de administrare își poate recupera foarte greu datoriile. Trebuie să-i dea în judecată, e un întreg proces care durează ani de zile și el cu asta se scuză. Solicităm în instanță să preluăm noi, ca asociație de proprietari, și administrarea complexului astfel încât să putem noi să plătim utilitățile direct, fără intermediar”, spune sursa citată.

Datorii uriașe tolerate

Potrivit reprezentantului asociației de proprietari, complexul Onix Park a acumulat datorii la furnizorul de apă Euro Apavol în valoare de 242.726 de lei, la ultima notificare din 1 octombrie 2025.

„Din ce mai știu eu, paza a plecat pe motiv de neplată, mai este curentul care ne-a fost tăiat joi (n.r. – 9 octombrie) și repus în funcțiune în aceeași zi, erau datorii niște sume derizorii, 700 – 900) de lei cam așa, liftul la o scară nu funcționează pe motiv tot așa de neplată. Înțeleg că acolo restanța nu ține neapărat de complexul nostru, ci ține de întregul contract pe care în are Splai Services, care se ocupă de administrare. Credeți-mă că am încercat pe toate căile să rezolvăm.

I-am sunat și pe cei de la SCHINDLER ROMANIA S.R.L., firma care asigură mentenanța lifturilor, pe care i-am rugat să intervină că-i plătim noi prin asociație. Au zis că nu. Ne-au cerut să trecem contractul pe numele nostru (n.r. – al asociației) pentru că trebuie să existe un proces-verbal de predare-primire.

Situația este complicată, pentru că, vă spun, la etajul 11, de exemplu, locuiește o doamnă care are o tijă în picior. Nu are posibilitatea să urce în apartament folosind liftul de la alta scara, corpurile nu comunică între ele”, spune reprezentantul asociației de proprietari.

Acesta susține că a fost făcută inclusiv sesizare la Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru că în caz de incendiu sau urgență medicală, echipajele de intervenție de la ambulanță sau pompieri nu pot ajunge în timp util până la etajele superioare. Pe scara unde liftul este nefuncțional sunt aproximativ 50 de apartamente în care locuiesc peste o sută de persoane.

Condiția pusă de administrator

În data de 13 octombrie, asociația de proprietari a fost înștiințată de către administratorul Splai Services SRL că își manifestă intenția de a renunța la activitatea de administrare/prestare servicii a complexului Onix Services, începând cu anul 2025. Totodată administratorul solicită sprijinul asociației pentru recuperarea restanțelor de la locatarii care înregistrează datorii „astfel încât toate obligațiile financiare aferente perioadei de administrare să poată fi închise integral până la momentul încetării serviciilor de administrare. Această măsură este necesară pentru a asigura o încheiere corectă și o predare completă a responsabilităților”, se arată în notificare.

„Ei ne solicită nouă să-i ajutăm să recupereze datoriile de la proprietarii rău-platnici. Doar că noi nu putem merge la ușa datornicului pentru că nu avem nicio calitate legală în acest sens. Vă dați seama că omul ăla îmi închide ușa în nas pentru că el nu are datorii față de mine, ci față de societatea care administrează”, susține reprezentantul asociației de proprietari.

Nu doar riscul rămânerii fără apă și electricitate este problema locatarilor din complexul Onix. Oamenii reclamă inclusiv proasta calitate a lucrărilor construcției, motiv pentru care s-au trezit cu apartamentele inundate.

Administratorul complexului susține că nu știe să existe vreo situație prin care apa să se infiltreze prin acoperiș, iar dacă sunt probleme, acestea se vor rezolva în momentul în care sunt semnalate.

„Nu știu dacă există o situație să intre apă prin acoperiș întrucât se aruncă o vină foarte ușor. Aceste constatări se fac de către o instanță judecătorească și de către un expert tehnic. Nu există niciun fel de expertiză, ne aflăm doar la stadiul unor presupuneri și niște acuzații nefondate. Nu sunt aceste probleme. Au fost mici deficiențe care se reglează tot timpul, odată ce au fost semnalate sunt rezolvate imediat.

Sunt tot felul de neglijențe, sunt probleme din acestea care în comunitate sunt des întâlnite. Nu-și curăță balcoanele, depozitează tot felul de chestii și ulterior se inundă unul pe celălalt, normal că sunt probleme, ca în orice comunitate. Și la blocurile ceaușiste, unul aerisește pe scară, unul în inundă pe celălalt, așa e și aici”, a declarat pentru Libertatea, Adrian Popescu.

Acuzațiile dintre cele două părți nu par să aibă o finalitate la masa verde. Instanța de judecată, în cazul de față Judecătoria Sector 1, rămâne să stabilească cine trebuie să recupereze creanțele de la datornici, cine va prelua administrarea complexului și în cine va suporta reparațiile reclamate de proprietari.

