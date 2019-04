Bode (PNL), către ministrul Anton Anton:” Dacă aţi putea, aţi politiza până şi megawattul!”

Deputatul PNL Lucian Bode a vorbit, în cadrul dezbaterii, despre „haosul creat în sectorul energetic de lăcomia Guvernului prin adoptarea OUG 114, care are deja şi un pui, deposedarea companiilor de stat de toate resursele şi rezervele, lipsa investiţiilor în retehnologizări şi în capacităţi noi de producţie, respectiv nerealizarea lucrărilor de mentenanţă a sistemului energetic naţional, politizarea sistemului energetic”.

„Domnule ministru dacă aţi putea aţi politiza până şi megawattul. (…) Aţi compromis investiţiile strategice în Marea Neagră! Dincolo de această radiografie a sistemului energetic naţional, vă rog, după ce îi cereţi voie domnului Chiţoiu, trezorierul sistemului naţional, să vă achitaţi de obligaţiile care vă revin în calitatea dumneavoastră de detaşat în fotoliul de ministru al Energiei”, a spus Bode.

Virgil Popescu (PSD): „Este ruşinos că în această săptămână, în săptămâna Paştilor catolice, veniţi şi minţiţi”

Deputatul PNL Virgil Popescu i-a înmânat ministrului Anton Anton mai multe facturi la energie electrică şi la gaze.”Poate o să învăţaţi şi dumneavoastră cât sunt preţurile în lumea reală”, i-a spus Popescu.

Deputatul social-democrat Laurenţiu Nistor a replicat şi i-a acuzat pe semnatarii moţiunii de la PNL că de-a lungul timpului au închis 8 mine din 10 în Valea Jiului.

„Oare ce să expropriem în Valea Jiului? Minele pe care le-aţi închis dumneavoastră cu colegii dumneavoastră? Este ruşinos că în această săptămână, în săptămâna Paştilor catolice, veniţi şi minţiţi”, a declarat Nistor.

Anton Anton: „Nu cred că am făcut ceva împotriva intereselor României”

Ministrul Energiei, Anton Anton, a afirmat, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, că nu a blocat niciun fel de investiţii în domeniu şi că nu înţelege de ce e acuzat că „luăm gaze de la ruşi”, în condiţiile în care şi „până acum am luat gaze de la ruşi”.

„Îmi pare bine că energia este aşa un subiect important în care dezbatem nişte lucruri, după părerea mea, prezentate mai ciudat. Nu vreau să comentez cum au apărut normele, când au apărut, de ce au apărut… Vreau că comentez partea cu propaganda rusă. Îmi pare tare rău că o colegă mă acuză pe mine şi spune că am preluat injurii. Nu cred că am înjurat vreodată pe cineva în Parlament. Că am folosit elemente de propagandă rusă, nu cred că s-a întâmplat şi nu cred că există vreun document care să susţină acest lucru. Nu cred că am făcut ceva împotriva intereselor României. (..) N-am blocat niciun fel de investiţii”, a spus ministrul.

El a precizat că „România n-are suficiente gaze pentru asigurarea producţiei interne la nivelul de astăzi, cu 30% din populaţie neracordată la gaze, cu combinatele petrochimice oprite, cu câteva centrale pe gaze şi mai multe pe cărbune”.

