Scandal la o mare companie de stat: un fost angajat acuză abuzuri și discriminare. CNAIR spune că era incompetent și recalcitrant

Alexandru Hoffman a dat în primăvara acestui an un concurs pentru postul de inginer în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Aceasta este una dintre cele mai mari companii de stat și se ocupă de drumurile și autostrăzile României. CNAIR are peste 6.500 de angajați.

Hoffman are 60 de ani și o experiență de 35 de ani în domeniu. A lucrat inclusiv în Germania.

Anterior a mai activat la IPTANA – compania care pe vremea lui Nicolae Ceaușescu proiecta drumuri și autostrăzi, dar și în cadrul CNAIR.

Specializarea sa: consolidări și terasamente.

Compania nu i-a dat calculator

A fost declarat admis la data de 6 aprilie și a început efectiv lucrul pe 19 aprilie.

Însă în data de 14 iulie i s-a pus în vedere că de a doua zi îi încetează contractul, în baza unui raport care nu i-a fost pus la dispoziție.

Hoffman acuză că nu i s-a dat un calculator, fiind forțat să lucreze pe un laptop propriu, vechi.

Mai mult, acesta a mai precizat că a lucrat inclusiv duminica pentru a termina unele sarcini trasate.

Alexandru Hoffman | Sursa foto: Arhiva personală

Discriminare pe motiv de vârstă și aversiune etnică

Acesta spune că a trăit mereu cu senzația că nu a fost dorit, iar o parte dintre colegi se manifestau agresiv la adresa sa.

Hoffman a pus acest lucru pe seama „conflictului între generații”, însă în alte dăți acesta spune că a fost făcut să se simtă inconfortabil pe baza originii sale, el fiind de etnie germană.

Ceilalți colegi mai tineri se ajutau între ei, formând un grup aparte de mine. Aici am putea vorbi și de fenomenul de mobbing. Sunt multe aspecte care ar putea fi incluse, ca hărțuire morală și câteodată am simțit și o aversiune pentru că sunt de altă origine națională (mi s-a spus că dacă am absolvit liceul german, ce mai caut aici) în cadrul departamentului respectiv, inclusiv o discriminare ca vârstă. Alexandru Hoffman:

Mobbingul este un termen care descrie hărțuirea și intimidarea unei persoane de către un grup.

Admonestat pentru că a alertat DSP

De asemenea, acesta a mai spus că între 21 aprilie și 5 mai a avut COVID-19.

„Atmosfera din birou a fost tensionată deoarece o colegă era însărcinată. Am fost admonestat că pun în pericol o viață de copil nenăscut. După cele două săptămâni de boală, am revenit la serviciu, dar am fost criticat de aceeași colegă că am informat DSP-ul că e gravidă și a luat contact cu mine, fiind în același birou”, spune inginerul.

Ce spune compania

Într-un răspuns pentru Libertatea, CNAIR recunoaște că raportul privind concedierea nu i-a fost pus la dispoziția lui Alexandru Hoffman.

Compania de stat citează Codul Muncii, care spune că, în perioadă de probă, „contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia”.

Sediul CNAIR

A primit resurse

De asemenea, CNAIR precizează că angajatul a avut la dispoziție spațiu de lucru, conexiune la server și adresă de e-mail, toate aceste resurse fiind „puse la dispoziție pe laptopul acestuia”.

Întrebată de ce nu a primit calculator, CNAIR a argumentat că „dacă ar fi ocupat postul definitiv, cu siguranță, după perioada de probă, ar fi primit calculator”.

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu

Societatea de stat spune că acesta nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu, invocând „că nu știe să elaboreze documente și să completeze fișiere ce țin de partea financiară a contractelor, susținând că nu este economist”.

De asemenea, lipsea câte 1-2 ore fără justificare, susțin reprezentanții CNAIR.

Atunci când îi erau trasate sarcini, Alexandru Hoffman era nemulțumit, acesta făcând comentarii precum: „suntem ingineri de tabele”, „ce facem noi aici nu este inginerie, este secretariat”. CNAIR:

Compania mai precizează că, din cele șase persoane care au trecut de proba scrisă, doar doi candidați au fost admiși după interviu. Iar dintre cei doi, numai lui Hoffman i-a încetat contractul în perioada de probă.

„Implementarea contractelor de servicii presupune aptitudini din domeniul ingineriei, gestionării asistenței financiare, dar și aptitudini tehnice (utilizarea calculatorului, respectiv a pachetului Microsoft Office). Aptitudinile lui Alexandru Hoffman nu au fost la nivelul cerințelor, acesta nereușind să facă față sarcinilor atribuite”, susține compania de stat.

CNAIR mai arată că acesta discredita compania la care a lucrat anterior „făcând trimitere la lipsa de experiență și considerând tinerețea ca fiind un element definitoriu, asociat cu lipsa de cunoștințe în domeniu”.

Hoffman: „Nu înțeleg ce logică are această justificare”

Hoffman se declară uimit de răspunsurile CNAIR. Acesta respinge acuzațiile privind lipsa de la lucru.

„Constituie un avantaj pentru mine faptul că s-au legat niște cabluri la laptopul personal, pe care le-am părăsit la plecare, luându-mi bineînțeles laptopul ca să-l duc la locul de baștină? Nu înțeleg ce logică are această justificare a CNAIR”, spune el.

E de tot râsul să confunzi aptitudinile tehnice, care țin de profesia de bază, cu cele de tehnoredactare de adrese și alte înscrisuri birocratice, pe care oricine le poate face. Alexandru Hoffman:

Inginerul mai precizează că nu a refuzat sarcini, însă critică în continuare „neghiobia sistemului de a pierde timpul a unor specialiști în domeniul tehnic cu adrese/raportări care țin mai mult de domeniul financiar”.

Mai mult, Hoffman spune că a arhivat documente chiar și după încetarea contractului de muncă, vreme de două zile, tocmai pentru a lăsa totul în ordine.

