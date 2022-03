„Scârbosul Occident” - cum discută Putin cu Lukașenko. Stenograma ultimei întrevederi dintre cei doi președinți

Lukașenko îi mai spune lui Putin că „dacă ne orientăm, credeți-mă, în șase luni, până la sfârșitul anului, oamenii vor uita că asta s-a întâmplat, din punct de vedere al economiei”

Presa internațională a publicat vineri o declarație făcută de președintele Federației Ruse în cadrul unei întâlniri cu omologul său belarus, Alexandr Lukașenko, în care susținea că ar exista unele progrese în discuțiile dintre Moscova și Kiev. „Există anumite schimbări pozitive, îmi spun negociatorii noștri”, a declarat Vladimir Putin. Știrea a fost preluată și de presa din România.

Întrevederea celor doi lideri a avut loc vineri, 11 martie, la Moscova. Putin și Lukașenko au vorbit despre sancțiuni, situația trupelor armate de pe front, problema centralei nucleare de la Cernobîl, dar și despre strategii și viitor. Stenograma primei părți a discuțiilor a fost publicată pe site-ul oficial al Administrației Prezidențiale de la Kremlin imediat după întâlnire, iar Libertatea o prezintă integral:

Vladimir Putin: Dragă Alexandr Grigorievici,

Mulțumesc pentru vizită. Ne întâlnim în mod regulat, schimbăm informații prin telefon, ne adaptăm acțiunile.

În primul rând, înainte de a începe să vorbim pe fond, aș dori să vă felicit pentru desfășurarea cu succes a referendumului, care a avut ca rezultat introducerea unor amendamente la Constituție. Știu că prezența la vot este foarte mare și sprijinul cetățenilor din Belarus este, de asemenea, foarte solid.

Alexandr Lukașenko: Mai mult decât la alegerile prezidențiale, apropo, cu un procent și jumătate.

Vladimir Putin, 69 de ani, a fost prim-ministru în 1999-2000, apoi președinte în 2000-2008, apoi din nou prim-ministru în 2008-2012 și de atunci președinte al Federației Ruse. Foto: Profimedia

Putin: „Încercările de a ne limita dezvoltarea, de a o restrânge s-au făcut întotdeauna și se fac și acum”

Vladimir Putin: Și bine. Cred că acest proces politic pe care l-ați inițiat, dialogul pe care îl aveți cu oamenii, este extrem de important pentru ca situația să fie sustenabilă și stabilă. Și doar într-o astfel de situație, stabilă, durabilă, putem vorbi despre dezvoltare economică.

În acest sens, aș dori să remarc că anul trecut, cifra schimburilor comerciale dintre noi a crescut cu peste o treime, cu peste 34%, iar acum, după rezultatele finale, acest lucru devine evident.

În general, situația se dezvoltă într-un mod pozitiv. Desigur, există și probleme legate de evenimentele de astăzi, cu restricțiile cunoscute, sancțiuni și așa mai departe. Dar, așa cum amândoi am mai spus-o și înainte, încercările de a ne limita dezvoltarea, de a o restrânge s-au făcut întotdeauna și se fac și acum – la o scară mai mare, desigur, acest lucru este evident. Sunt sigur că vom trece peste aceste dificultăți și că, dimpotrivă, vom dobândi mai multe competențe, mai multe oportunități de a ne simți independenți, încrezători, iar în cele din urmă, rezultatul va fi benefic, ca și în anii trecuți.

Eu, desigur, vă voi informa despre situația din direcția ucraineană și, mai ales, despre progresul actual al negocierilor, care se poartă acum aproape zilnic. Există anumite evoluții pozitive acolo, așa cum mi-au raportat negociatorii din partea noastră. Vă voi spune despre toate acestea în detaliu.

Lukașenko: „Scârbosul Occident. De ce scârbos? Pentru că totul este ilegitim”

Alexandr Lukașenko: Vladimir Vladimirovici, într-adevăr, eu și dumneavoastră suntem în contact permanent. De cum am simțit că vremurile vor fi dificile. Dar v-am spus la telefon de mai multe ori: Federația Rusă, și noi îndeosebi, suntem mereu sub sancțiuni. Astăzi sunt la scară mai mare, dar suntem deja obișnuiți cu asta, scuzați-mă, scârbosul Occident este obișnuit. De ce scârbos? Pentru că totul este ilegitim, după cum le place să spună, totul este ilegal, încălcând toate acordurile și tratatele internaționale, la care atât ei, cât și noi – parte a unor acorduri – am aderat. Prin urmare, încă o dată, a treia oară: asta este doar ceva scârbos, din punctul meu de vedere. M-am săturat de asta, sunteți „sătul” deja.

De ce spun asta? Am urcat în biroul dumneavoastră, iar jurnaliştii mi-au strigat, de departe: „Vom supravieţui sancţiunilor sau nu vom supravieţui?”. Ascultă, nu aceasta este întrebarea azi. Azi, sancțiunile sunt o oportunitate pentru noi. Sunt sovietic, venit din perioada sovietică, știți bine: atunci am fost mereu sub sancțiuni și am trăit bine, și ne-am dezvoltat. Doar că, din cauza situației actuale, nici măcar nu are legătură cu sancțiunile, că a trecut puțin timp, oamenii noștri sunt îngrijorați. Dar lucrul bun este că, cu cât trece timpul, cu atât mai mulți oameni înțeleg. Nu noi i-am atacat, nu noi, preventiv, Forțele Armate ale Ucrainei au început să tragă când amândoi eram la dumneavoastră acasă, cu două zile înainte.

Vladimir Putin: Din păcate.

Alexandr Lukașenko, 67 de ani, este președintele Belarus din 1994. Foto: Profimedia

Lukașenko: „Nu noi am declanșat acest război, avem conștiința curată”

Alexandr Lukașenko: Da, dumneavoastră și cu mine stăteam într-un elicopter, eram informați în mod constant. Ei au început. Și acum vă voi arăta de unde se pregătea atacul asupra Belarusului. Și dacă, cu șase ore înainte de operațiune, nu ar fi avut loc o lovitură preventivă asupra pozițiilor – patru poziții, vă arăt acum o hartă, am adus-o – ar fi atacat trupele noastre, Belarus și Rusia, care erau la exerciții. Prin urmare, nu noi am declanșat acest război, avem conștiința curată.

Bine că au început. Arme biologice, cele mai mari centrale nucleare – și toate acestea erau gata să explodeze. Acum vedem ce se întâmplă la Cernobîl, mi-ați cerut să aduc electricitate…

Vladimir Putin: Mulțumesc.

Alexandr Lukașenko: … dar ei nu au nevoie, înțelegeți? Dar nu au nevoie. Și orice s-ar întâmpla acolo, ei resping, iar noi am adus electricitate acolo cu forța, așa cum am promis, la stația nucleară de la Cernobîl.

Vladimir Putin: Știu, mulțumesc.

Alexandr Lukașenko: Acestea sunt obiectivele lor. Prin urmare, oamenii încep, încetul cu încetul, să înțeleagă ce este, ce și cine se află în spatele acestui adevăr. Dacă nu am fi făcut-o cu o zi înainte – credeți-mă, în câteva zile am fi băut toată această cupă cu pierderi uriașe.

Din nou spun: nu numai că se pregăteau să lovească în Donbas, ci și-au construit poziții pentru a lovi în Belarus. Și astăzi – am spus deja ieri, Vladimir Vladimirovici – acești mercenari străini se deplasează de-a lungul graniței cu Belarus până la stația de la Cernobîl. Sunt trei puncte. Vor să taie căile de mișcare ale trupelor ruse, să le lovească din spate, așa cum am spus – acesta este primul lucru. În al doilea rând, vor să lovească în pozițiile acelor trupe rămase din exercițiile belaruso-ruse. Și nu-și pierd speranța de a ne târî direct în acest masacru, astfel încât să expunem sectorul vestic, despre care am convenit cu dumneavoastră. Lucrurile nu sunt atât de simple. Și ce vor ei să facă la Cernobîl mai trebuie să ne dăm seama.

Prin urmare, nu trebuie să vă justificați în fața nimănui.

Vladimir Putin: Nimeni nu se scuză.

Lukașenko: „Ne vom descurca mai bine decât în Uniunea Sovietică”

Alexandr Lukașenko: Nu, dar dumneavoastră o faceți. Văd cum se comportă unii dintre ai noștri, unii dintre ai voștri: vedeți?, nu au făcut asta. Ei ar fi băut din această cupă mai mult decât la mijlocul secolului trecut, când naziștii se îndreptau spre noi.

De aceea, acesta este un moment al oportunităților. Dacă ne orientăm, credeți-mă, în șase luni, până la sfârșitul anului, oamenii vor uita că asta s-a întâmplat, din punct de vedere al economiei. Și nu este nevoie să spunem „vom supraviețui, nu vom supraviețui sancțiunilor”. Ascultați, am trecut prin ele tot timpul. Trebuie să ne reconstruim economia. Ne putem lipsi de ei, avem tot ce ne trebuie pentru a trăi și a lucra normal.

Vreau să vă ofer ajutorul. Întotdeauna ne-am ajutat aliații: i-am ajutat pe kazahi – da, pe toți. Le-ați deschis piața unora, nu îi voi numi, s-ar simți jigniți. Ei bine, trebuie să ne unim cumva în CSTO (n.r. – Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, din care fac parte șase state post-sovietice), trebuie să ne unim în Eurasia (n.r. – Uniunea Economică Eurasiatică), să ne strângem împreună. La urma urmei, toată lumea spune că trebuie să fim împreună. Deci hai să ne adunăm. Și credeți-mă, cu ajutorul acestor piețe, vom uita într-o lună că avem sancțiuni. Prin urmare, CSTO și Eurasia. Fac o ofertă, am dreptul să fac o ofertă…

Vladimir Putin: Desigur.

Alexandr Lukașenko: Cred că mă veți sprijini. Trebuie să ne adunăm în jurul mesei de la Moscova, să ne așezăm la masa de negocieri și să ne punem de acord: noi îți vindem ție, tu ne vinzi nouă și ne construim o politică economică comună.

De aceea am venit astăzi la Moscova într-o dispoziție normală, încrezător că ne vom descurca mai bine decât după prăbușirea Uniunii Sovietice și chiar decât în Uniunea Sovietică. Situația nu este una în care să ne „aburim” și să ne îngrijorăm pentru unele evenimente. E nevoie doar de timp, multe se văd de la distanță.

Putin: „Unde occidentalii au introdus restricții împotriva noastră, noi am dobândit noi competențe”

Vladimir Putin: Alexandr Grigorievici, aveți perfectă dreptate, Uniunea Sovietică a trăit într-adevăr tot timpul sub sancțiuni, s-a dezvoltat și a obținut un succes extraordinar. Am spus asta ieri: chiar și după 1990, sancțiunile împotriva Rusiei au fost menținute și apoi au trecut la unele noi, în timpuri moderne, sancțiuni de pe vremea Uniunii Sovietice. Acestea sunt așa-numitele liste Kokomovskie, restricții în domeniul tehnologiilor înalte. Toate acestea au fost și sunt.

Și acum se dă o lovitură masivă, aplicată economiei. Dar practica din ultimii ani a arătat că acolo unde occidentalii au introdus restricții împotriva noastră, noi am dobândit noi competențe și le-am reformat pe cele vechi, la un nou nivel tehnologic. Și totul funcționează. Desigur, am devenit mai puternici în acest sens, aici aveți dreptate. Acest moment este doar, s-ar putea spune, o oportunitate pentru a ne îndrepta spre consolidarea tehnologiei și suveranitate economică.

De aceea ne-am întâlnit astăzi, așa că haideți acum să vorbim despre tot mai în detaliu. Mulțumesc.

