Politologul Lucian Dârdală: Varianta rezonabilă este un guvern tehnocrat

În opinia politologului Lucian Dârdală, toate scenariile pornesc de la ceea ce se va întâmpla în interiorul PNL. Astfel, spune acesta, situația actuală a liberalilor s-ar putea schimba dacă va exista o presiune din partea liderilor de teritoriu pentru ca PNL să rămână la guvernare, inclusiv într-o variantă cu PSD. În schimb, la acest moment, cel mai plauzibil scenariu constă într-un guvern fără coloratură politică, dar care să fie sprijinit de PSD și PNL. 

Scenarii după căderea Guvernului Bolojan: tehnocrați, majoritate PSD-PNL sau ruptură în PNL
Lucian Dârdală, politolog

„Ambele partide pot să susțină o formulă tehnocratică de durată limitată cu argumentul că o serie de obiective naționale trebuie îndeplinite, precum SAFE sau intrarea în OCDE. Nu văd posibilitatea unui alt premier decât unul independent pentru ca o «coaliție pro-occidentală», așa cum spune președintele Nicușor Dan, să ia ființă”, a comentat politologul.

El a exclus ideea unei coaliții formale între PSD și AUR, având în vedere declarațiile șefului statului („Nu voi numi un premier care să fie sprijinit de AUR”). În aceeași măsură, un guvern minoritar PSD cu susținere parlamentară din partea AUR are „șanse mici de reușită”.

„Varianta cea mai rezonabilă este aceea a unui guvern fără coloratură politică, asumat pro-occidental, pentru care președintele Nicușor Dan să-și angajeze o parte din responsabilitate și care să funcționeze ca un guvern, dacă vreți interimar, adică să nu-și asume proiecte care să provoace diviziuni între susținătorii tăi”, a mai spus politologul.

În ceea ce privește o posibilă ruptură a PNL, Lucian Dârdală a vorbit despre posibilitatea unei facțiuni (pe model ALDE) care să colaboreze cu PSD, dar a exclus ideea ca Ilie Bolojan să fie cel care să părăsească PNL pentru a forma un nou partid. „Vom vedea dacă orgoliile și interesele vor merge până într-acolo încât să se ajungă la o ruptură”, a conchis Lucian Dârdală.

„Nicușor Dan va căuta o soluție similară cu cea din Franța”

Jurnalistul Toni Hrițac, care a condus redacția Ziarul de Iași timp de peste 20 de ani, a comparat situația din România cu cea din Franța. Potrivit acestuia, Ilie Bolojan a avut soarta premierului francez François Bayrou care a picat toamnă trecută, tot după zece luni de mandat. La fel ca Bolojan, Bayrou a susținut un plan de reducere a deficitului („o problemă cronică și severă în Franța”), fiind elogiat de „elitele liberale conservatoare, dar disprețuit de cele de stânga, socialiste”. În locul lui Bayrou, președintele francez a numit un premier care a făcut concesii bugetare socialiștilor „pentru a le satisface interesele electorale, cu scopul de a menține cordonul sanitar față de extremismul politic”.

Scenarii după căderea Guvernului Bolojan: tehnocrați, majoritate PSD-PNL sau ruptură în PNL
Toni Hrițac, fost redactor șef „Ziarul de Iași”

„Cred că Nicușor Dan va căuta o soluție asemănătoare. Nu are «cărți» mari în mână, ca să folosesc o expresie la modă. De altfel, mulți îi supraestimează puterea reală. Va căuta și cred că va găsi o cale de mijloc, călâie, adică o susținere parlamentară pentru un guvern care să mențină direcția europeană, fără reforme majore. O construcție politică pentru imagine externă și pentru a obține banii din PNRR și SAFE”, a spus Toni Hrițac.

El a continuat afirmând că, cel mai probabil, va fi un guvern al actualei coaliții, centrat pe PSD-PNL. „Poate avea o formă asumată, așa cum deja cer destul de mulți lideri PNL, dar poate exista și un sprijin neoficial, dar efectiv, în Parlament pentru un guvern minoritar. Cel puțin până la pasul doi al rotativei, care va fi din nou invocată”, a completat jurnalistul.

Potrivit acestuia, sprijinul actual pentru Ilie Bolojan se va diminua considerabil în condițiile în care „PNL are o experiență bogată în schimbarea președinților”.

„Ca și în Franța, nimeni din mainstream nu vrea alegeri anticipate acum. Spre deosebire de Franța, însă, unde bugetul este risipit pe interesele electorale – legitime, din punct de vedere politic – ale socialiștilor, în România se adaugă și interesele financiare, de cele mai multe ori oneroase, ale unor grupuri de presiune transpartinice. Pe scurt, se va câștiga ceva timp și, probabil, banii menționați. Vom pierde însă încredere și predictibilitate, iar costul acestora poate fi mult mai mare decât câștigul”, a conchis Toni Hrițac.

„Nu este exclusă spargerea PNL”

Istoricul Dorin Dobrincu, președinte al Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM), spune că, în perioada următoare, conflictele politice se vor intensifica, în lipsa unei majorități politice clare. El a vorbit despre posibilitatea apariției unei sciziuni în PNL, având în vedere că istoria recentă a liberalilor „e plină de jocuri și aranjamente, de episoade de repoziționare politică justificate adesea prin invocarea «interesului național»”.

Scenarii după căderea Guvernului Bolojan: tehnocrați, majoritate PSD-PNL sau ruptură în PNL
Dorin Dobrincu, istoric

„Deși forul de conducere al PNL a decis imediat după moțiune că nu va intra într-un nou guvern cu PSD, tensiunile din interior rămân vizibile. Probabil cel puțin o treime din partid ar dori de fapt să rămână la putere, după cum s-au exprimat, direct sau pe ocolite, unii lideri de filiale, miniștri sau parlamentari. Asta înseamnă fie câștigarea controlului asupra PNL, fie spargerea lui. Nu trebuie exclusă posibilitatea unei rupturi în această formațiune, astfel încât o aripă să meargă alături de PSD”, a opinat Dorin Dobrincu.

În același timp, spune acesta, ideea unui pol reformist PNL-USR, constituit în jurul lui Ilie Bolojan, este puțin probabil să ducă în final la o fuziune între cele două partide, având în vedere „orgoliile de partid, diferențele de program și de cultură politică, electoratul în parte diferit”. 

Istoricul a invocat și el ideea unui guvern tehnocrat, în condițiile în care scenarii precum guvern minoritar sau o alianță PSD-AUR sunt „dificil de pus în practică”, iar toate partidele, cu excepția AUR, vor să evite alegerile anticipate.

„De aceea, nu este exclus ca președintele Nicușor Dan, de acord cu alți jucători din spațiul politic și instituțional, să apeleze la desemnarea unui tehnocrat ca prim-ministru, cum au mai fost doar câteva cazuri în istoria noastră post-1989. Însă asemenea guverne, lipsite de sprijin politic de substanță, sunt puțin eficiente, încasează lovituri din toate părțile și plătesc pentru nefăcutele partidelor și ale altor grupuri de interese. Ar fi doar un paratrăsnet pentru nemulțumirile populației. Riscul ar fi și mai mare pentru președinte, care ar deconta în acest fel lipsa previzibilă de rezultate a unui guvern condus de un «independent»”, a declarat președintele MDM.

Președintele Nicușor Dan a anunțat începerea consultărilor cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Executivul condus de Ilie Bolojan va asigura interimatul până la depunerea jurământului de viitorul prim-ministru. Guvernul condus de acesta a fost demis printr-o moțiune de cenzură comună a PSD și AUR, aprobată de Parlament cu 281 de voturi.

Stenograme din ședința PNL. Liberalii, împărțiți între revenirea la guvernare cu PSD și opoziție: „Nu o să-mi cer scuze și nici voie să vorbesc liber. În opoziție credeți că o să fie simplu?"
