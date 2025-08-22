Baza sportivă, care se întinde pe o suprafață de peste 13.000 de metri pătrați, va purta numele handbalistei Cristina Neagu. Cristina Neagu a fost desemnată de patru ori cea mai bună jucătoare de handbal din lume.
Inaugurarea oficială a fost programată pentru ora 18.00. Printre invitații speciali s-au numărat handbalista Cristina Neagu, baschetbalistul Virgil Stănescu, fotbalistul Sorin Ghionea și tenismena Andreea Mitu.
Noua bază sportivă oferă o gamă largă de facilități pentru diverse discipline. Acestea includ:
- Teren mare de fotbal
- Terenuri de handbal (interior și exterior)
- Pistă de alergare
- Terenuri de baschet (interior și exterior)
- Teren de volei
- Terenuri de tenis
- Teren de tenis cu piciorul
- Aparate calesthenics
- Mese de ping-pong
- Pistă pentru sărituri la groapa cu nisip
- Teren de badminton
„Este nemaipomenit ce s-a făcut. Susțin mișcarea, iar faptul că baza este pentru comunitate, cu acces gratuit, este excelent. Sunt onorată că-mi poartă numele”, a transmis Cristina Neagu.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.