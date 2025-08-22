Baza sportivă, care se întinde pe o suprafață de peste 13.000 de metri pătrați, va purta numele handbalistei Cristina Neagu. Cristina Neagu a fost desemnată de patru ori cea mai bună jucătoare de handbal din lume.

Inaugurarea oficială a fost programată pentru ora 18.00. Printre invitații speciali s-au numărat handbalista Cristina Neagu, baschetbalistul Virgil Stănescu, fotbalistul Sorin Ghionea și tenismena Andreea Mitu.

Noua bază sportivă oferă o gamă largă de facilități pentru diverse discipline. Acestea includ:

Teren mare de fotbal

Terenuri de handbal (interior și exterior)

Pistă de alergare

Terenuri de baschet (interior și exterior)

Teren de volei

Terenuri de tenis

Teren de tenis cu piciorul

Aparate calesthenics

Mese de ping-pong

Pistă pentru sărituri la groapa cu nisip

Teren de badminton

„Este nemaipomenit ce s-a făcut. Susțin mișcarea, iar faptul că baza este pentru comunitate, cu acces gratuit, este excelent. Sunt onorată că-mi poartă numele”, a transmis Cristina Neagu.

