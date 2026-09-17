Ambasada Ucrainei la București a anunțat că instituțiile competente din țara vecină desfășoară verificări pentru a stabili toate circumstanțele închiderii unei clase cu predare în limba română din localitatea Orlivka (Cartal), regiunea Odesa.

Reacția diplomăților ucraineni vine în contextul în care clasa I, pentru care părinții au făcut demersuri timp de câteva luni, a fost deschisă la 1 septembrie și închisă doar patru zile mai târziu.

Poziția Ambasadei Ucrainei și asigurările privind minoritățile

Reprezentanții misiunii diplomatice au calificat drept nefondate încercările de a alimenta emoții negative în jurul acestui caz și de a pune sub semnul întrebării politica generală a Ucrainei privind asigurarea drepturilor minorităților naționale.

Oficialii au subliniat că statul ucrainean rămâne dedicat angajamentelor internaționale asumate și că va prezenta o reacție corespunzătoare după finalizarea anchetei administrative.

Dipolmații au amintit că, în ciuda provocărilor de securitate generate de războiul de agresiune al Rusiei, Ucraina susține o rețea extinsă de școli în limbile minorităților, oferind ca exemplu regiunea Cernăuți, unde funcționează 63 de instituții de învățământ cu predare în limba română.

„În pofida provocărilor complexe de securitate generate de războiul de agresiune al Rusiei, Ucraina asigură în mod corespunzător procesul educaţional în limbile minorităţilor naţionale, inclusiv pentru minoritatea naţională (comunitatea) română, susţinând funcţionarea unei reţele extinse de instituţii de învăţământ cu predare în limba română. În special, numai în regiunea Cernăuţi funcţionează 63 de instituţii de învăţământ cu predare în limba română", a transmis Ambasada Ucrainei.

Părinți îndemnați să-și înscrie copiii la clasele ucrainene

Potrivit www.ziua.md, părinții din satul Cartal (Orlivka), raionul Ismail, au fost nevoiți să depună și să rescrie cererile de înscriere de cinci ori înainte de începerea anului școlar.

Cu toate acestea, la scurt timp după festivitatea de deschidere, părinților li s-ar fi cerut să își retragă solicitările și să își transfere copiii în clasa cu predare în limba ucraineană.

Ministerul Afacerilor Externe din România s-a sesizat de urgență. Consulatul General al României la Odesa a contactat autoritățile locale și regionale ucrainene și a programat o vizită la fața locului pentru data de 18 septembrie, pentru a purta discuții cu conducerea școlii și cu părinții afectați.

Cazul de la Orlivka nu este izolat în regiunea Odesa. În cursul acestei veri, comunitățile românești din localitățile Satu Nou și Borisăuca au purtat negocieri similare cu autoritățile școlare pentru păstrarea claselor a X-a cu predare în limba maternă.