Scrisoarea scrisă de o mamă aflată pe moarte către fiica ei face înconjurul lumii. Margaret Peggy Summers, în vârstă de 55, a aflat că suferă de cancer în iunie 2016, iar doar câteva luni mai târziu a murit. Acum, fiica ei a decis să publice pe rețelele de socializare mesajul pe care i l-a lăsat mama ei, mesaj care s-a viralizat.

Margaret a murit în luna octombrie a anului trecut, după ce a încercat timp de cinci de luni să învingă cancerul. Nu a reușit, însă. A fost răpusă de această boală necruțătoare.

Înainte să moară, femeia s-a gândit să lase câte un mesaj pentru familia ea. Ea a scris câte o scrisoare pentru fiica ei, Hannah, penru ceilalți trei frați ai ei, precum și pentru soțul ei.

„Mama mea a însemnat totul pentru mine. A fost cea mai bună prietenă a mea”, a spus Hannah, din statul american Indiana. „A fost foarte dificil să citesc scrisoarea. Cred că toți am plâns când le-am citit”, a mai spus tânăra, studentă la medicină.

Acum, ea a decis să publice scrisoarea pe rețelele de socializare, iar mesajul a devenit viral. „Dacă citești asta, înseamnă că operația nu a decurs bine. Îmi pare rău, am făcut tot ce am putut să încerc să înving acestă boală teribilă, însă se pare că Dumnezeu a avut alte planuri pentru mine. Te rog să nu fii supărată! Lucruri rele se întâmplă în viață și trebuie să învățăm cum să le facem față, indiferent cât de mult doare”, a scris Margaret, la începutul scrisorii.

Ea a continuat: „Te rog să ai răbdare cu tata. O să fie greu pentru el și va avea nevoie de timp. Amândoi aveți nevoie să vă sprijiniți unul pe altul și să vorbiți, ceea ce nu este unul dintre atuurile voastre. Însă înceară și nu renunța.”

„Bucură-te de viață și trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima, pentru că nimeni nu știe dacă ziua de azi chiar e ultima. Și înainte de toate amintește-ți că te iubesc mai mult decât îți imaginezi”.

before my mom passed she wrote us all letters. this is mine. please hug your parents a little closer and never take them for granted because you never know when you could lose them. I love you momma. ? pic.twitter.com/e2TZtg92bK

— hannah summers (@_hannahsummers) November 1, 2017