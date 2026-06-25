Taxare mixtă de la 1 august pentru țigările clasice

În Bulgaria, la fel ca în restul Uniunii Europene, se aplică un model mixt de taxare care include o sumă fixă la 1.000 de bucăți și o cotă procentuală din prețul de vânzare. Acest sistem asigură statului bulgar venituri minime stabile din brandurile economice, generând în același timp încasări mai mari din segmentul premium, notează Dunavmost, un portal regional de știri cu sediul în orașul Ruse.

Iată cum va arăta calendarul modificărilor pentru acciza specifică din Bulgaria (sumă fixă, independentă de prețul de la raft):

De la 1 august 2026: 77 de euro pentru 1.000 de bucăți;

77 de euro pentru 1.000 de bucăți; De la 1 martie 2027: 82 de euro pentru 1.000 de bucăți;

82 de euro pentru 1.000 de bucăți; De la 1 ianuarie 2028: 87 de euro pentru 1.000 de bucăți.

În paralel, acciza proporțională (calculată ca procent din prețul final de vânzare cu amănuntul din magazinele bulgărești) va suferi următoarele ajustări:

De la 1 august 2026: 21%;

21%; De la 1 martie 2027: va scădea ușor la 20,5%;

va scădea ușor la 20,5%; De la 1 ianuarie 2028: va fi fixată la 20%.

Pentru a preveni vânzarea țigărilor la prețuri artificial de scăzute, proiectul de lege crește și nivelul accizei totale minime. De la 1 august, aceasta nu va putea fi mai mică de 120 de euro pentru 1.000 de bucăți. Pragul va urca la 126 de euro în martie 2027 și va atinge 132 de euro din 2028. Tot de la 1 august, Bulgaria va majora prețul și pentru vinietă.

Documentul oficial de la Sofia nu specifică exact cu câți leva sau euro va crește prețul fiecărui pachet la raft, deoarece valoarea finală depinde direct de strategia comercială a producătorilor și a comercianților.

Cât vor costa dispozitivele cu tutun încălzit și de vapat în Bulgaria

Noile texte legislative din Bulgaria nu îi iartă nici pe utilizatorii de dispozitive moderne sau țigări electronice. Toate produsele alternative cu nicotină vor înregistra scumpiri după cum urmează:

Tutunul de fumat (clasic, la pungă): Acciza crește de la 130 de euro pe kilogram (în august) la 146 de euro pe kilogram începând cu ianuarie 2028.

Acciza crește de la 130 de euro pe kilogram (în august) la 146 de euro pe kilogram începând cu ianuarie 2028. Dispozitivele cu tutun încălzit: Taxa crește de la 225 de euro pe kilogram la 251 de euro pe kilogram. Aceeași majorare se va aplica și pentru produsele încălzite care conțin alte substanțe în loc de tutun.

Taxa crește de la 225 de euro pe kilogram la 251 de euro pe kilogram. Aceeași majorare se va aplica și pentru produsele încălzite care conțin alte substanțe în loc de tutun. Lichidele pentru țigările electronice: Vaperii din Bulgaria vor simți și ei schimbarea, acciza crescând de la 0,28 euro la 0,34 euro pe mililitru.

De asemenea, înlocuitorii de tutun care conțin până la 20 mg de nicotină vor fi taxați în Bulgaria cu 28 de euro pe kilogram (față de 20 de euro în prezent), în timp ce produsele cu o concentrație mai mare de nicotină vor fi supuse unei taxe cuprinse între 64 și 73 de euro pe kilogram.

Companiile din industria tutunului din țara vecină urmează să își actualizeze listele de prețuri și să le depună la Ministerul Finanțelor de la Sofia, noile tarife la raft devenind active din prima zi a lunii august.

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