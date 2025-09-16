Dacă ai permis de conducere categoria B de cel puțin 2 ani, ai împlinit 24 de ani și urmezi un curs practic de 10 ore la o școală moto, poți alege să faci tranziția către mobilitatea pe două roți – fără a da un nou examen teoretic sau practic.

Singura condiție suplimentară este ca vehiculul să aibă transmisie automată și o putere de maximum 11 kW, respectiv  maxim 15 Cp, astfel scuterele sunt alegerea ideală. Iar percepția publică pare să fie una foarte bună, am depășit unele mentalități și cutume  și suntem deschiși “fenomenului moto”, mai mult ca oricând. Cifrele de vânzări din 2024 confirmând trendul ascendent, 47% creștere față de anul precedent, an în care, de asemenea, piața moto din România crescuse cu 46%, cu producătorul japonez Honda lider absolut în vânzări.

De ce un scuter de 125 cm³? Beneficii reale în traficul urban

1. Timp câștigat, stres redus

În orașele aglomerate, un scuter poate reduce semnificativ timpul petrecut în trafic. Poți evita cozile, te strecori ușor prin blocaje și ajungi mai rapid la destinație. De multe ori, diferența poate însemna zeci de minute salvate zilnic, în funcție de distanță totală pe care o ai de parcurs.

 Un studiu recent arată că, dacă doar 10% dintre șoferii din Bucureșți ar alege scuterul sau motocicleta în locul mașinii, traficul ar scădea cu până la 40%.

2. Parcare ușoară și flexibilitate

În ultima vreme nu doar traficul ne da bătăi de cap, dar și parcarea la locul de destinație. Dacă nu luăm în calcul și mașinile care se află zilnic în tranzit prin Bucureșți, avem totuși de până la 7 ori mai puține locuri de parcare decât mașini înmatriculate.

Ai ajuns la destinație? Parchezi ușor scuterul, găseșți un loc care să nu deranjeze traficul pietonilor sau mașinilor, fără să te învârți zeci de minute în căutarea unui loc potrivit de parcare. Nu forța limita, poți primi amendă sau mustrarea celor deranjați, dacă lași scuterul parcat la întâmplare.

3. Consum redus și costuri mici

Un scuter de 125 cm³ consumă între 2 și maxim 3 l/100 km, cu unele excepții ce țin de stilul de condus și încărcare. (mersul cu pasager va influența consumul de carburant). Spre exemplu,  scuterul Honda PCX 125 atinge valori de 2,1 l/100 km, ceea ce, într-o comparație directă cu un autoturism poate înseamna:

  • Costuri de carburant reduse cu până la 70–80% 
  • Emisii mai mici, deci un impact redus asupra mediului
  • Costuri minime la impozit, RCA, întreținere și parcare

 4. Costuri achiziție și întreținere reduse

Luăm că referință tot modelul Honda PCX 125, model pe care l-am testat recent și care, de altfel, este cel mai bine vândut scuter al mărcii Honda dar și cel mai bine vândut scuter din România. Iar datele sunt următoarele:

  • Transmisie automată cu variator – fără lanț care să necesite întreținere
  • Costuri de service mici – doar consumabilele obișnuite (ulei – 1 litru,  PCX nu are filtru de ulei, ci o sită care necesită curațare, plăcuțe).

Nici prețul de achiziție pentru un scuter nou nu trebuie neglijat, acesta variază între 3.000 și 6.000 euro cu TVA, dar poate fi redus prin programe ca Rabla, care încă are o componentă dedicată motocicletelor și scuterelor cu motor convențional. În această perioada Honda oferă o reducere de peste 12 procente pentru modelul nou PCX 125, fabricat în 2025, adică 3.590 euro cu TVA inclus.

 5. Siguranță și dotări moderne

Modelul Honda PCX 125, lansat în 2009 și perfecționat constant, este unul dintre cele mai bine vândute scutere din Europa, iar pentru România am menționat mai sus situația din piață. Cifrele nu sunt întâmplătoare iar în decizia de cumpărare argumentele raționale pe care le voi menționa mai jos sunt susținute și de cele emoționale, o astfel de alegere nu poate avea doar componentă pragmatică.

 Dotări de top:

  • ABS – siguranță crescută la frânare de urgență.
  • Sistem Start/Stop – motorul se oprește la semafor și repornește instant, reducând consumul.
  • Iluminare LED integrală – vizibilitate excelentă, atât pe timp de zi și cât și de noapte.
  • Smart Key  și Honda Intelligent Security System – confort și securitate.
  • Display digital modern (LCD) – toate informațiile necesare, ușor de citit. Modelul DX oferă opțiunea unui bord TFT de 5 inchi ce permite conectivitate cu telefonul prin aplicația RoadSync.
  • Honda Selectable Torque Control – menține scuterul în control atunci când aderența scade.
Doar aspect pozitive  pentru mersul pe scuter, mai ales în orașele aglomerate, am putea spune. Însă, pentru ca totul să rămână în control deplin iar siguranța deplasării să nu fie afectată, mai sunt de menționat câteva aspecte esențiale.

Poartă echipament complet (cască, geacă, pantaloni cu protecții, mănuși, încălțări moto), în orice situație și condiții de vreme. Casca este obligatorie iar recomandarea specialiștilor este ca aceasta să fie comodă și de bună calitate. Celelalte obiecte vestimentare ai putea spune că nu sunt atât de necesare și că poți merge pe scuter relaxat, îmbrăcat lejer, în funcție de necesitatea momentului, însă, în cazul unui eveniment nefericit, diferența este semnificativă dacă vei purta echipamentul complet. Până la urmă toate pot încăpea lejer în cutia de depozitare a scuterului.

Adopta în trafic un comportament calm, relaxat și anticipează mișcările altor participanți la trafic, ca să eviți riscurile inutile. Uneori, oricât de tare încerci să te grăbeșți, să forțezi sau să te agiți, nu vei câștigă prea mult timp. Gândește pozitiv, oricum ai câștigat timp față de orice alt mijloc de transport. Trecere printre mașini trebuie făcută în siguranță, cu viteză potrivită și pe cât posibil să fi vizibil în orice moment. Încearcă să te bucuri de deplasare și astfel vei ajunge la destinație cu satisfacția plimbării, nu doar cu eficienta transportului.

Plăcerea de a merge pe două roți

Dincolo de partea practică, mersul pe două roți aduce un sentiment de libertate. Este eficient, da, dar și distractiv, relaxant și plăcut în același timp. Cu mașina, transportul în comun, metrou sau orice alt mijloc de transport nu cred că ajungi la destinație cu aceeași stare de spirit pe care ți-o poate crea deplasarea cu un scuter agil, modern și eficient.

Concluzie: Scuterul – o alegere inteligentă pentru orașul de azi

Fie că vrei să economiseșți timp, bani sau energie, fie că vrei o alternativă mai curată și mai relaxantă la mersul cu mașina, scuterul de 125 cm³ este o alegere tot mai evidentă.

Cu modele precum Honda PCX 125, beneficiezi de tehnologie de ultimă generație, consum redus și o experiență de condus sigură și confortabilă.

Dacă ești pregătit să fi parte din soluția viitorului și alegi mobilitatea inteligentă oferită de un scuter, atunci ne vedem în trafic și ne vom saluta specific.

Foto: Honda

