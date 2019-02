„Confirm audierea în cazul Kovesi, dar nu pot oferi prea multe detalii pentru că nu vreau să interferez cu ancheta care este în desfăşurare. Mă bucur că tot mai multe persoane confirmă spusele mele, sper să o facă şi în faţa procurorilor. Eu nu o acuz pe dna Kovesi, nu vreau să îi fac rău, nu eu sunt acuzatorul”, a spus Ghiță, la România TV.

La acealași post TV, Sebastian Ghiţă a declarat că, în opinia sa, fosta șefă DNA va pleca din ţară: „Sper să nu ceară azil politic în Serbia!”, a comentat fostul parlamentar.

Imediat după, Ghiță a avut o intervenție și la Antena 3, unde a spus că a făcut o plângere la începutul lunii decembrie și că a transmis Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie fotografia pe care spunea că o are cu fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi acasă la el.

„Azi cu surprindere o aud pe Kovesi că spune că eu încerc să o opresc să candideze la nu știu ce funcție în Parlamentul European. Eu am făcut denunțul la începutul lui decembrie. În plângerea respectivă am vorbit de cu totul altceva”, a declarat fostul parlamentar la Antena 3.

„Eu am fost unul dintre aceia care știa câte ceva despre ea. Magistrații au început să investhigeze. Eu am fost audiat prin teleconferință. Eu am probe: poze, filme și martori. Astea le am pentru mărturia mincinoasă. Nu vă spun nimic despre martori. După ce ancheta procurorilor va fi finalizată, voi da filmele și pozele cu Kovesi. Kovesi să fie judecată de mine, asta să o facă procurorii. Pe lângă probele de care v-am spus, am mai prezentat niște mailuri. Procurorii au deschis dosar chiar pentru operațiunea Jakarta”, a mai spus Ghiță.

Antena 3 a difuzat o imagine despre care fostul deputat a confirmat că este locul unde a avut loc petrecerea la care ar fi participat și Laura Codruța Kovesi. „Pe unul dintre cele trei scaune a stat doamna Laura Codruța Kovesi”, a afirmat Sebastian Ghiță.

„Aceasta este o fotografie pe care ați găsit-o pe internet și este făcută acum câțiva ani. Doamna Kovesi a fost acolo”, a completat fostul deputat.

FOTO CAPTURA VIDEO ANTENA 3

Laura Codruţa Kovesi a anunţat, miercuri seară, la Europa FM, că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie, având calitatea de suspect într-un dosar în care acuzațiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Fosta șefă DNA a fost citată vineri, în aceeași zi în care trebuie să fie la Bruxelles, pentru a fi audiată la Parlamentul European, ea candidând pentru funcția de procuror-şef al Parchetului European.

