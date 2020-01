De Daniel Ionașcu,

Legumicultorii sunt îngrijorați din cauza secetei care afectează rădăcinoasele cultivate de toamna și avertizează că prețurile vor crește cu aproximativ 20% în acest an.

”În general, INMH prevede un aport de apă mai redus în acest an. În ceea ce privește legumele, există o discuție separată. Acestea se cultivă numai acolo unde se pot iriga. Acum, din cauză că e secetă, sunt afectate rădăcinoasele: ceapă, păstârnac, morcovi. Seceta este mare. În acest an, în sistemul de producere a legumelor, noi ne bazăm pe creșterea suprafețelor de solarii. Noi ne bazăm pe 7-8.000 de hectare de solarii. Ministerul Agriculturii învârte cifra de 4.500 de hectare. Toate culturile ce se programează în solarii nu vor fi afectate de secetă, dar vor fi efectate de temperaturile ridicate când va veni vara. Producția va fi mai mică, așa că vor crește prețurile și vor crește și importurile”

Dr. Victor Lăcătuș, fost director al stațiunii de cercetare Vidra, a declarat:

Acesta a spus că în 2019 au crescut prețurile pentru că în martie au fost ninsori și îngheț.

”Anul 2020 va fi un an bun pentru producători și mai puțin bun pentru consumatori. Ne putem aștepta la măriri de 20%, după creșterea pensiilor, plus efectele climatice”, conchide Lăcătuș.

Nici la grâu situația nu este bună. Lipsa zăpezii se vede deja, însă situația nu este compromisă total. În maximum două săptămâni se vor putea ști exact efectele secetei.

Aurel Popescu, președintele Rompan – patronatul din industria de morărit și panificație – nu este însă prea optimist. Pe lângă problemele cu apa din sol, cresc salariile angajaților, astfel că deja există majorări de costuri.

”Deocamdată nu avem elemente care să determine creștere de preț la pâine. Să vedem cum vor fi prețurile la energie și gaze. Sigur, salariile cresc de două ori pe an pentru a ține forța de muncă în țară. E secetă mare, există o lipsă de apă în sol. Am făcut o analiză și, la 3 metri în pământ, nu era umiditate. Pământul este tare. Depinde cum evoluează lucrurile. Semnele la grâu nu sunt grozave, sunt semne rele. Grâul semănat în toamnă a răsărit, s-a înverzit pământul, dar acum nu are apă. Trebuie să stea sub un strat de zapădă ca să nu înghețe. Cel mai bine vom vedea în 1-2 săptămâni”

