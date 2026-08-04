Lotul Tigveni – Curtea de Argeș a ajuns la 95%

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a precizat marți, 4 august, că pe secțiunea 4 din A1 Sibiu-Pitești se așterne stratul asfaltic de uzură pe ultimii metri.

În prezent, pe tronsonul Tigveni – Curtea de Argeș, de 9,86 km, se execută lucrări de amenajare a taluzurilor și rigolelor, montare de gabioane, dar și de instalare a elementelor de siguranță rutieră, precum parapete metalice, panouri fonoabsorbante și antiorbire, garduri de împrejmuire și semnalizare verticală.

„Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 9,86 km se apropie de 95%, iar antreprenorul austriac (PORR) este mobilizat în șantier cu 350 de muncitori și 156 de utilaje, resursele fiind adaptate etapei de finalizare”, a precizat șeful CNAIR.

De asemenea, la cele 12 poduri și pasaje de pe traseul lotului se montează plase de protecție, se execută rosturi în cale, lucrări pregătitoare pentru vopsirea anticorozivă și instalarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale.

La tunelul Momaia se fac teste de comportament la foc și fum

La tunelul Momaia, de 1.350 metri, lângă Curtea de Argeș, se montează instalații mecanice, electrice și ITS, iar la clădirile operaționale care vor deservi tunelul se montează echipamente și se fac teste de presiune la instalațiile pentru stingerea incendiilor.

Tunelul Momaia este primul tunel veritabil de autostradă românească realizat prin noua metodă austriacă (cunoscută la nivel internațional ca NATM – New Austrian Tunneling Method – n.r.).

„În următoarele două luni se vor mai efectua și alte teste pentru verificarea comportamentului la foc și la fum al echipamentelor montate”, a precizat Cristian Pistol, despre testele care se fac la Tunelul Momaia.

De asemenea, la sensul giratoriu Tigveni se efectuează marcaje și lucrări de amenajare peisagistică.

Circulația se va deschide în acest an între Tigveni și Curtea de Argeș

Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești este realizată de firma austriacă Porr Construct. Valoarea contractului pentru execuția secțiunii Tigveni – Curtea de Argeș este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport.

„În ritmul actual de lucru, anul acesta se va putea deschide circulația pe această secțiune, mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027)”, a precizat Cristian Pistol, fără să estimeze o dată anume.

Potrivit surselor Libertatea, porțiunea de autostradă dintre Tigveni și Curtea de Argeș ar putea fi deschisă în această toamnă.

După finalizarea acestei secțiuni se va putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești. Rămâne de realizat doar secțiunea 2, desfășurată între Boița și Cornetu, pe o lungime de 31,33 km, și secțiunea 3, cuprinsă între Cornetu și Tigveni, care se întinde pe 37,4 km.

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