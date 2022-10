Şef din Jandarmeria Maramureş, acuzat de abuz și hărțuire sexuală, de o angajată. Acesta spune că este nevinovat

Una dintre fostele angajate care și-a dat demisia a făcut plângere penală și a povestit că pe 23 septembrie Marcel Petru Florișteanu, șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi, a chemat-o în biroul său și a încercat să o sărute cu forța,

„În cadrul discuțiilor purtate, inspectorul șef mi-a cerut să nu am încredere în șefa mea. În timpul discuțiilor care au durat aproximativ 10-15 minute, Florișteanu Petru a venit lângă mine, m-a înhățat de mijloc cu o mână, cu cealaltă m-a luat de față și m-a tras cu forța înspre dânsul cu intenția de a mă săruta pe gură. În acel moment l-am lovit ca un act instinctiv de autoapărare, șocată fiind, peste față cu mâna și l-am întrebat cum își permite să facă acest lucru”, a povestit femeia în plângerea penală depusă la poliție.

Când angajata s-a ferit, acesta a început să o jignească și să o amenințe.

„Poți să spui oricui vrei tu… este cuvânt tău împotriva cuvântului meu. În timp ce ieșea din biroul său a afirmat: să-i spui lui (…) că am vrut să ți-o trag iar (…) că te-am întrebat de mobilă și apoi a strigat să nu am încredere în (…)”, a mai relatat femeia.

Publicația VasileDale a publicat extrase din plângerea penală depusă de femeie.

Cum se scuză inspectorul șef în fața subalternei

Angajata din cadrul instituției Jandarmeriei Maramureș a spus că l-a înregistrat pe șeful său, iar înregistrarea va fi depusă la dosar.

Inspector șef: Tu ești o fată isteață, eu am încercat să îți explic atunci. Eu am vrut să fie o chestie de încredere…

Angajată: – Să mă sărutați?

Inspector șef: Eu îmi cer scuze că o ieșit așa. Sub nici o formă. Ascultă-mă pe cuvântul meu de onoare. Eu nu fac gesturi din astea sub nicio formă. Tocmai având în vedere discuțiile inițiale, ulterior am avut o discuție cu tine și am zis (….) tu ești o fată deșteaptă. Ascultă-mă. (….). Eu chiar îs foarte scump în a săruta pe cineva sau o altă persoană. Și tocmai am zis că prin asta o să îți dai seama că e o chestie nu sinceră sau serioasă (…). Să mă trăsnească pe mine Dumnezeu dacă am vrut altceva decât să parafez o înțelegere a noastră și faptul că discuția noastră rămâne aici.

Angajată: – Am înțeles dl colonel, dar o ieșit un pic mai mult decât trebuia. Eu m-am speriat, pentru că eu sunt om extrem de demn. Pe mine se vede, dl colonel, când e o problemă. Și cu chestii de genul asta, acuma înțelegeți, pentru că sunteți bărbat, să fiți soțul meu și eu să vă ascund o chestie de genul asta și să o aflați cum ați reacționa? Haideți să fim sinceri acum. Cum ați reacționa? Vă dați seama că a trebuit să ascund un weekend chestia asta (…).

Într-o reacție pentru presa locală inspectorul șef a spus că este nevinovat.

„Poziţia mea personală în calitate de persoană vizată în această sesizare este categoric că sunt nevinovat. Am fost înştiinţat, sunt primul interesat în lămurirea acestor aspecte şi stau la dispoziția organelor de anchetă”, a spus acesta.

Marcel Petru Florișteanu, șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi

Control la Jandarmeria Maramureș

Încă de joi seară la IJJ Maramureș a ajuns o echipă de control trimisă de șeful Jandarmeriei Române.

„La nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române au fost dispuse verificări interne cu privire la mediul organizațional din cadrul IJJ Maramureș și dacă în urma acestor verificări vor rezultata aspecte de natură penală, vor fi puse de urgență la dispoziția organelor de urmărire penală”, a declarat colonelul Marius Militaru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române.

