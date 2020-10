Știri România Șef din SPP condamnat la un și două luni de închisoare, după ce și-a agresat soția, încălcând de șapte ori ordinul de restricție De Mihai Toma, . Ultimul update Luni, 12 octombrie 2020, 07:58

Colonelul Adrian Costin, inspector-șef al Serviciului de Pază și Protecție Iași, a fost condamnat de judecători la un an, două luni și 10 zile de închisoare cu executare, pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești în formă continuată. În ciuda unui ordin de restricție obținut de soția cu care are doi copii, șeful din SPP a continuat s-o agreseze fizic și verbal, notează ziarul Bună Ziua Iași. Sentința emisă de Judecătoria Iași nu este definitivă și poate fi contestată.