Povestea „militarului din Liban”

Managera agenției Florín Viajes, o firmă de familie cu peste 35 de ani de activitate și mai multe sucursale în Málaga și provincie, a cunoscut online un bărbat care susținea că este militar aflat în misiune în Liban.

Acesta i-ar fi spus că are probleme și că are nevoie de bani pentru a putea părăsi țara. După aceea, urmau să se întâlnească și să înceapă o viață împreună. Cei doi nu se văzuseră niciodată în realitate. În mai puțin de un an, femeia ar fi trimis aproximativ 280.000 de euro către conturile indicate de presupusul iubit.

Din victimă, acuzată de fraudă

După ce și-a epuizat banii personali, managera ar fi început să folosească fondurile agenției. Sumele plătite de clienți pentru croaziere și pachete turistice nu ar mai fi ajuns la furnizori, ci ar fi fost redirecționate către conturile folosite în escrocherie.

Unul dintre clienți, Sergio Rosa, a declarat pentru El Mundo că el și fratele său au plătit peste 5.000 de euro pentru o croazieră rezervată pentru luna august. Cu puțin timp înainte de plecare, agenția le-a cerut să achite restul sumei în numerar, motivând că terminalele de plată nu funcționează. Dar biletele nu au mai venit niciodată.

Când au încercat să ia legătura cu agenția, sediul era închis, iar managera nu a mai răspuns la telefon.

În spatele „militarului” era, de fapt, o altă femeie

Ancheta Poliției Naționale spaniole a arătat că în spatele profilului care a convins-o pe femeie nu se afla un militar din Liban, ci o rețea de escroci specializați în fraude romantice. Titulara contului în care ajungeau banii era o femeie din Guissona, care fusese la rândul ei victima unei astfel de înșelătorii și ajunsese să își pună contul la dispoziția grupării pentru a primi și transfera banii obținuți din fraudă.

În total, 11 persoane au fost arestate în mai multe provincii din Spania. Florín Viajes era o agenție cu reputație bună în zonă, iar mulți clienți apelaseră la serviciile sale de-a lungul anilor fără probleme.

Managera a fost arestată și a stat o perioadă în închisoare, fiind eliberată în luna decembrie 2025. Mai mulți turiști încă încearcă să își recupereze banii plătiți pentru vacanțe pe care nu le-au mai făcut niciodată.

