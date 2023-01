Acesta susține că prevederile legale îi permit să angajeze rude de gradul al doilea, așa cum era cumnata lui.

„Voi contesta în această săptămână raportul ANI la instanța de contencios administrativ și, de asemenea, consider că nu am încălcat legea și nu am favorizat nicio persoană, atât timp cât raportul ANI a constatat că până la gradul al doilea nu am o problemă pe administrativ. Drept urmare, nu înțeleg care este latura penală în această activitate, cât timp pe latura administrativă nu este nicio problemă. Voi depune concluzii contrare raportului ANI și voi demonstra că nu am încălcat legea, cum nu am făcut-o niciodată”, a spus Constantin Mituleţu-Buică.

Întrebat concret de Libertatea dacă și-a angajat cumnata, pe Carmen Mihaela Miningeș, în instituție, președintele AEP a răspuns: „Atât timp cât legea îmi dădea voie inclusiv la cabinetul demnitarului să îmi angajez o rudă de gradul al doilea, nu înțeleg ce înseamnă favorizare în opinia legii”.

„Repet, când voi ajunge în latura penală, voi depune concluzii diferite de cele ale inspectorului de integritate”, a adăugat el.

Cu privire la posibilitatea să demisioneze, șeful AEP a precizat că nu va face acest lucru.

Recomandări Dezbaterea „Teambuilding” se aprinde: „Filmul ironizează și naționalismul dacopat, dar și presiunea corectitudinii politice”

Atât timp cât consider că nu am încălcat legea, nu am cum să demisionez. Repet, din punct de vedere administrativ am respectat legea, iar din punct de vedere penal consider că nu a existat și nu există conflict de interese. Constantin Mituleţu-Buică, președinte AEP, pentru Libertatea:

Constantin Mitulețu-Buică este acuzat de Agenția Națională de Integritate de conflict de interese penal. Mai precis, susține ANI, Mitulețu și-a angajat cumnata, pe Carmen Mihaela Miningeș, la Biroul teritorial Dolj al AEP, pe funcția de consilieră, a scris G4media. În acest context, ANI a anunțat luni, 9 ianuarie, că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

