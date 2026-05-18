Directorul general al VLA spune într-un interviu acordat de la Tallinn că Rusia pierde acum mai mulți soldați decât recrutează, iar o mobilizare generală ar fi foarte nepopulară și posibil destabilizatoare pentru regimul de la Moscova.

„Toți acești factori luați împreună creează o situație în care unii ruși, inclusiv la niveluri înalte, înțeleg că au o mare problemă. Este greu de spus ce crede Putin despre asta, dar cred că toți acești factori încep să își găsească drumul spre luarea deciziilor”, afirmă Kaupo Rosin.

Trupele ruse nu mai înaintează pe frontul din Ucraina, după progresele tot mai mici înregistrate în ultimele luni. Ba dimpotrivă, armata ucraineană începe să recupereze teren pentru prima dată după contraofensiva eșuată din 2023.

În același timp, economia rusă continuă să se contracteze, iar Kremlinul este nevoit să crească din nou taxele și impozitele.

Cu toate acestea, Putin susține că măsurile economice luate de Guvernul rus vor începe să dea rezultate pozitive pentru regimul său și că forțele invadatoare vor continua luptele până la atingerea „tuturor obiectivelor”.

Kremlinul păstrează însă incertitudinea asupra obiectivelor de război, modificându-le adesea la nivel de discurs public în funcție de interesele diplomatice de moment și capacitățile de luptă. Analiștii avertizează însă că Vladimir Putin rămâne interesat de capitularea Ucrainei și de distrugerea NATO și a Uniunii Europene, în pofida discursului recent că ar semna „pacea” în schimbul cedării regiunii Donbas.

În opinia lui Kaupo Rosin, principalul motiv pentru care situația financiară a Rusiei este „atât de rea” îl constituie sancțiunile impuse de occidentali.

„Cred că (rușii – n.r.) trebuie să facă acum alegeri foarte dificile. Este greu de prevăzut ce vor decide în situația actuală”, spune el.

Estonia, care are frontieră terestră cu Rusia, este unul din cei mai fermi susținători ai Ucrainei în NATO și Uniunea Europeană și le cere insistent aliaților să facă presiuni mai mari asupra regimului de la Moscova.

„Mesajul meu este să insistăm cu sancțiunile”, subliniază șeful Serviciului de Informații Externe al Estoniei. „Nu e momentul să ezităm, hai să continuăm pur și simplu”, insistă el.

Șeful unui alt serviciu european de spionaj spune la rândul lui pentru Reuters, sub rezerva anonimatului, că exisă indicii de creștere a presiunilor asupra Rusiei. Cu toate acestea, nu sunt semne că Moscova își schimbă calculele legate de război. „Îmi e foarte greu să văd că ar putea renunța la obiectivul lor de a obține întreaga regiune a Donbasului (…), iar în esență, Rusia nu se grăbește”, notează el.

Kaupo Rosin anticipează că Rusia nu va renunța la subjugarea Ucrainei atâta timp cât Putin rămâne la putere și că își va menține efective semnificative la frontiera Ucrainei chiar și după încheierea conflictului.

În opinia sa, după încetarea luptelor, Moscova va încerca să își extindă prezența militară la frontiera cu NATO și să urmărească să impună o dominație militară „din Arctica până la Marea Neagră”. „Ambițiile sunt foarte, foarte mari de partea rusă”, semnalează el, avertizând că rușii își vor continua sabotajele în Occident indiferent de pericolele pentru civili.

