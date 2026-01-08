Republicanii se opun cuceririi Groenlandei

Insulă arctică Groenlanda, cu aproximativ 56.000 de locuitori, este în mare parte autonomă, dar aparține formal Regatului Danemarcei. Don Bacon, deputat în Camera Reprezentanților a SUA, a susținut faptul că speculațiile administrației Trump privind Groenlanda sunt dăunătoare și provoacă doar neplăceri aliaților din NATO. El a declarat pentru postul CNN, citat de publicația Die Presse, că intenția de a anexa Groenlanda este „una dintre cele mai proaste” idei pe care le-a auzit de la Casa Albă în ultimul an.

Și senatorul american John Curtis a scris pe platforma X că este important să fie întărit parteneriatul cu Danemarca și Groenlanda, însă „utilizarea armatei nu este potrivită, nu este necesară și nu este ceva ce voi susține”.

Un senator propune un referendum în Groenlanda privind aderarea la SUA

Chiar și un „elev de clasa a noua cu o inteligență moderată” știe că o invazie a Groenlandei ar fi „o prostie ca o rachetă”, explică senatorul John Kennedy. Chiar și un „elev de clasa a noua cu inteligență medie” știe că o invazie a Groenlandei ar fi „o prostie”, a declarat senatorul John Kennedy.

De asemenea, senatorul John Kennedy a declarat, după o conferință de presă susținută de secretarul de stat Marco Rubio în Congres, că până și un „elev de clasa a IX-a cu inteligență medie” știe că invadarea Groenlandei ar fi o „o prostie totală”.

El a subliniat că nici președintele Trump, nici secretarul Rubio nu sunt proști. „Nu plănuiesc să invadeze Groenlanda”, a declarat el pentru CNN. Acest lucru nu exclude căutarea unei noi baze juridice pentru apărarea Statelor Unite și a Groenlandei.

Kennedy a sugerat că ar putea exista un referendum în Groenlanda privind aderarea la SUA, iar o majoritate simplă a alegătorilor eligibili ar fi suficientă.

„Nu spun că acest lucru se va întâmpla sau nu se va întâmpla. Dar cred că asta este, de fapt, ceea ce vrea să spună președintele”, a adăugat senatorul.

SUA a amenințat că vor folosi inclusiv forța armată pentru ocuparea Groenlandei

Casa Albă a declarat marți că „discută o serie de opțiuni” pentru obținerea Groenlandei, menționând că utilizarea armatei americane nu este exclusă.

Potrivit lui Trump, această insula arctică, „înconjurată de nave rusești și chinezești”, este esențială pentru apărarea Statelor Unite.

„Președintele Trump a făcut cunoscut faptul că obținerea Groenlandei este o prioritate de securitate națională a Statelor Unite și este vitală pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică. Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a susținut secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o declarație pentru CNN.

Un atac american asupra Groenlandei ar însemna „sfârșitul NATO”

Danemarca și guvernul groenlandez au respins ferm pretenția lui Trump asupra insulei arctice.

Premierul danez, Mette Frederiksen, a avertizat luni că orice atac american asupra unui aliat NATO (Groenlanda aparține de Danemarca n.r.) ar marca sfârșitul alianței.

„Dacă Statele Unite decid să atace militar o altă țară NATO, atunci totul s-ar opri – inclusiv NATO și, implicit, securitatea de după Al Doilea Război Mondial”, a declarat Frederiksen pentru postul de televiziune danez TV2.

Poziția strategică a Groenlandei, între Europa și America de Nord, o face un punct-cheie pentru sistemul american de apărare antirachetă balistică. Resursele minerale semnificative ale insulei se aliniază, de asemenea, ambițiilor Washingtonului de a reduce dependența de exporturile chineze.



