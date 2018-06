UPDATE ora 16.30 ”Vreau să vă cer scuze pentru că nu i-am găsit nici pe Daniel, nici pe Dorel Andrușcă, așa că în fața dumneavoastră, astăzi, am venit eu, Daniel Andrușcă, în semn de respect și de bună-credință, pentru a discuta subiecte serioase și importante pentru România”, a spus Dănuț Andrușcă, ministrul Economiei, în plenul Senatului.

El a arătat că țara noastră este ”lider european în ceea ce privește creșterea producției industriale”, și a înregistrat ”cel mai mare ritm de creștere a numărului de angajați în primul trimestru din 2018, o creștere de 1,9%.

”Știu, toate acestea nu sunt vești bune pentru cavalerii apocalipsei economice din Opoziție, dar realitatea bate propaganda”, a mai spus Andrușcă.

În moțiune, senatorii PNL şi USR atrag atenţia ministrului că nu se observă progrese în soluţionarea problemelor portofoliului administrat şi că a blocat Legea redevenţelor, Legea minelor şi Legea apelor minerale, deşi acestea sunt cuprinse în programul de guvernare.

“În an centenar, economia ţării este în impas. Fără viziune, fără reguli, fără strategii, actuala economie de piaţă este o barcă în derivă. Dar Guvernul PSD – ALDE îşi continuă activitatea pe două tipuri de economii, cea prezentată public, pe canalele media obediente, şi cea reală, resimţită în buzunarele fiecărui român. Cu toate avertismentele, acţiunile deplasate continuă. O inflaţie scăpată de sub control, un buget golit de promisiuni tot mai greu de onorat, companii de stat lăsate fără bani de investiţii şi datorii externe in crescendo. Incompetenţa falimentează România!”, spun semnatarii moţiunii simple.

Opoziția spune că activitatea ministrului Economiei poate fi catalogată drept “catastrofală”. “Rolul dumneavoastră este unul pur decorativ, iar gradul de mobilizare este la limită către zero. Domnule ministru, sunteţi o frână pentru domeniul economic!”, se arată în moţiunea simplă.

Ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă, a scăpat de dat explicaţii în faţa Parlamentului, în ce priveşte domeniul pe care îl gestionează. Liberalii au solicitat conducerii Camerei Deputaţilor să îl invite la “Ora Guvernului”, însă membrii PSD au găsit o scăpare “religioasă”.

În următoarele două zile de luni, sunt sărbătorite Rusaliile catolice şi cele ortodoxe, iar în cea de-a treia săptămână are loc “Ora prim-ministrului”, conform Regulamentului. Liderii PSD au spus, în spirit de glumă, că Dănuţ Andruşcă a primit “ajutor divin”.

