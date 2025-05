„Ştim deja cu siguranţă că incendiul de proporţii de pe Marywilska a fost rezultatul unui incendiu provocat la ordinul serviciilor rusești. Acţiunile au fost coordonate de o persoană care locuieşte în Rusia. Unii dintre autori sunt deja în arest, restul au fost identificaţi şi sunt căutaţi”, a anunţat Donald Tusk pe contul său de X.

We now know for sure that the great fire of the Marywilska shopping centre in Warsaw was caused by arson ordered by the Russian special services. Some of the perpetrators have already been detained, all the others are identified and searched for. We will get you all!