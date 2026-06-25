Context diplomatic tensionat între Kiev și Varșovia

Absența președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de la a doua reuniune a Summitului Flancului Estic este considerată un semnal politic puternic, în contextul disputelor recente dintre Ucraina și Polonia privind teme istorice sensibile și relațiile bilaterale.

De altfel, nici președintele polonez Karol Nawrocki nu va participa.

Conferința rămâne însă un forum major dedicat reconstrucției postbelice a Ucrainei, fiind una dintre cele mai importante platforme internaționale de investiții și redresare economică din Europa.

Relațiile dintre Ucraina și Polonia se confruntă cu cea mai profundă criză din ultimii ani, determinată de o reapariție bruscă a ceea ce este considerat în ambele țări una dintre cele mai dureroase și nerezolvate probleme.

Concret, tensiunile dintre cele două țări au escaladat după ce Zelenski a numit o unitate militară în onoarea Armatei Insurgente Ucrainene (UPA) din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Deși UPA este comemorată în Ucraina pentru rezistența împotriva dominației sovietice și lupta pentru independența, în Polonia, grupul este asociat cu tragedia de la Volînia din 1943 – 1945, în timpul căreia zeci de mii de polonezi au fost uciși în ceea ce este acum vestul Ucrainei, pe atunci sub ocupație nazistă.

Nawrocki i-a retras omologului său ucrainean cea mai înaltă distincție a Poloniei, Ordinul Vulturul Alb, iar Zelenski a returnat premiul la Varșovia și a anunțat că nu va participa la conferință.

Ministrul Fondurilor de Dezvoltare și Politicii Regionale din Polonia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a spus că Zelenski „face o greșeală uriașă” și „se împușcă singur în picior” pentru că nu participă la conferință.

Nicușor Dan participă la Summitul Flancului Estic de la Gdansk

Președintele României Nicușor Dan va participa joi la Gdansk, în cadrul celei de-a doua reuniuni a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki).

„Sunt în drum către Polonia. Mâine o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic şi e important pentru România, pentru că e vorba despre protecţia faţă de drone şi faţă de ameninţări în general pentru România din partea Rusiei şi e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilităţi şi în sud şi în special la Marea Neagră”, a declarat miercuri seară preşedintele Nicuşor Dan.

În drum spre Polonia, președintele a făcut o oprire la Cluj.

Evenimentul are ca obiectiv coordonarea statelor din vecinătatea estică a Uniunii Europene în contextul noilor politici de securitate și apărare.

Agenda se concentrează pe implementarea planului „Readiness 2030” și pe consolidarea capacităților de apărare ale Uniunii Europene.

România încearcă să obțină la acest summit angajamente ferme din partea partenerilor din Uniunea Europeană pentru suplimentarea sistemelor de monitorizare și combatere a dronelor, în special în județele Tulcea și Constanța, zone direct expuse din cauza proximității cu porturile ucrainene de la Dunăre.

Liderii prezenți și mizele economice ale conferinței

Deși absențele politice de prim rang atrag atenția, conferința de la Gdansk rămâne un eveniment economic major.

La conferința de la Gdansk, vor participa: cancelarul german Friedrich Merz, președintele Lituaniei Gitanas Nausėda, prim-ministrul ceh Andrej Babis, președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Ucraina urmează să semneze peste 30 de acorduri în valoare de peste 1,5 miliarde de euro, vizând infrastructura, locuințele și reconstrucția regională.

Ministerul Dezvoltării din Ucraina va prezenta la Gdansk, în următoarele două zile, peste 530 de proiecte de investiții din partea unor comunități și regiuni.

Delegația Ucrainei este condusă de prim-ministrul țării, Iulia Svîrîdenko, și include reprezentanți ai mediului de afaceri ucrainean, șefi ai companiilor de stat, reprezentanți ai comunităților din întreaga țară, precum și oficiali guvernamentali și membri ai parlamentului.

„Echipa noastră are o sarcină clară – să încheie acorduri concrete care să consolideze capacitatea de apărare și reziliența Ucrainei și să extindă cooperarea economică cu partenerii noștri”, a declarat Iulia Svîrîdenko.

Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, conduce delegația poloneză. Acesta a subliniat că „nu va interveni în alimentarea tensiunilor” dintre cele două țări.

„Este în interesul pe termen lung al Poloniei să construiască relații cu Ucraina bazate pe o viziune asupra viitorului.”

„Consider că acest lucru ar putea fi de fapt benefic pentru conferință. Vor fi mai puține emoții și o discuție mai substanțială, axată pe politici.”, a mai adăugat Tusk care susține că acest conflict aduce beneficii unei singure persoane: președintelui rus Vladimir Putin.

De asemenea, în cadrul conferinței sunt așteptate noi anunțuri de finanțare din partea Uniunii Europene și a Regatului Unit, inclusiv tranșe de miliarde de euro destinate redresării economice și producției industriale.

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