Context diplomatic tensionat între Kiev și Varșovia

Absența președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de la a doua reuniune a Summitului Flancului Estic este considerată un semnal politic puternic, în contextul disputelor recente dintre Ucraina și Polonia privind teme istorice sensibile și relațiile bilaterale.

De altfel, nici președintele polonez Karol Nawrocki nu va participa.

Conferința rămâne însă un forum major dedicat reconstrucției postbelice a Ucrainei, fiind una dintre cele mai importante platforme internaționale de investiții și redresare economică din Europa.

Relațiile dintre Ucraina și Polonia se confruntă cu cea mai profundă criză din ultimii ani, determinată de o reapariție bruscă a ceea ce este considerat în ambele țări una dintre cele mai dureroase și nerezolvate probleme.

Concret, tensiunile dintre cele două țări au escaladat după ce Zelenski a numit o unitate militară în onoarea Armatei Insurgente Ucrainene (UPA) din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Deși UPA este comemorată în Ucraina pentru rezistența împotriva dominației sovietice și lupta pentru independența, în Polonia, grupul este asociat cu tragedia de la Volînia din 1943 – 1945, în timpul căreia zeci de mii de polonezi au fost uciși în ceea ce este acum vestul Ucrainei, pe atunci sub ocupație nazistă.

Nawrocki i-a retras omologului său ucrainean cea mai înaltă distincție a Poloniei, Ordinul Vulturul Alb, iar Zelenski a returnat premiul la Varșovia și a anunțat că nu va participa la conferință.

Ministrul Fondurilor de Dezvoltare și Politicii Regionale din Polonia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a spus că Zelenski „face o greșeală uriașă” și „se împușcă singur în picior” pentru că nu participă la conferință.

Nicușor Dan participă la Summitul Flancului Estic de la Gdansk

Președintele României Nicușor Dan va participa joi la Gdansk, în cadrul celei de-a doua reuniuni a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki).

„Sunt în drum către Polonia. Mâine o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic şi e important pentru România, pentru că e vorba despre protecţia faţă de drone şi faţă de ameninţări în general pentru România din partea Rusiei şi e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilităţi şi în sud şi în special la Marea Neagră”, a declarat miercuri seară preşedintele Nicuşor Dan.

În drum spre Polonia, președintele a făcut o oprire la Cluj.

Evenimentul are ca obiectiv coordonarea statelor din vecinătatea estică a Uniunii Europene în contextul noilor politici de securitate și apărare.

Agenda se concentrează pe implementarea planului „Readiness 2030” și pe consolidarea capacităților de apărare ale Uniunii Europene.

România încearcă să obțină la acest summit angajamente ferme din partea partenerilor din Uniunea Europeană pentru suplimentarea sistemelor de monitorizare și combatere a dronelor, în special în județele Tulcea și Constanța, zone direct expuse din cauza proximității cu porturile ucrainene de la Dunăre.

Liderii prezenți și mizele economice ale conferinței

Deși absențele politice de prim rang atrag atenția, conferința de la Gdansk rămâne un eveniment economic major. 

La conferința de la Gdansk, vor participa: cancelarul german Friedrich Merz, președintele Lituaniei Gitanas Nausėda, prim-ministrul ceh Andrej Babis, președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. 

Ucraina urmează să semneze peste 30 de acorduri în valoare de peste 1,5 miliarde de euro, vizând infrastructura, locuințele și reconstrucția regională.

Ministerul Dezvoltării din Ucraina va prezenta la Gdansk, în următoarele două zile, peste 530 de proiecte de investiții din partea unor comunități și regiuni.

Delegația Ucrainei este condusă de prim-ministrul țării, Iulia Svîrîdenko, și include reprezentanți ai mediului de afaceri ucrainean, șefi ai companiilor de stat, reprezentanți ai comunităților din întreaga țară, precum și oficiali guvernamentali și membri ai parlamentului. 

„Echipa noastră are o sarcină clară – să încheie acorduri concrete care să consolideze capacitatea de apărare și reziliența Ucrainei și să extindă cooperarea economică cu partenerii noștri”, a declarat Iulia Svîrîdenko. 

Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, conduce delegația poloneză. Acesta a subliniat că „nu va interveni în alimentarea tensiunilor” dintre cele două țări.

„Este în interesul pe termen lung al Poloniei să construiască relații cu Ucraina bazate pe o viziune asupra viitorului.”

„Consider că acest lucru ar putea fi de fapt benefic pentru conferință. Vor fi mai puține emoții și o discuție mai substanțială, axată pe politici.”, a mai adăugat Tusk care susține că acest conflict aduce beneficii unei singure persoane: președintelui rus Vladimir Putin. 

De asemenea, în cadrul conferinței sunt așteptate noi anunțuri de finanțare din partea Uniunii Europene și a Regatului Unit, inclusiv tranșe de miliarde de euro destinate redresării economice și producției industriale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ohoo, ce anunț mai avem în politică! La așa mișcare chiar nu se mai gândea cineva! Cătălin Predoiu a spus totul tranșant. Acum s-a schimbat tot
Viva.ro
Ohoo, ce anunț mai avem în politică! La așa mișcare chiar nu se mai gândea cineva! Cătălin Predoiu a spus totul tranșant. Acum s-a schimbat tot
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.RO
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”
Tvmania.ro
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”

Știri România

Liderii PNL, USR și UDMR se întâlnesc de urgență: negocieri intense pentru un nou pact politic
Politică 12:01
Liderii PNL, USR și UDMR se întâlnesc de urgență: negocieri intense pentru un nou pact politic
Schimbarea liniilor de conducere la PNL. Cazul Ilfov: Marian Petrache versus Hubert Thuma
Opinii 08:40
Schimbarea liniilor de conducere la PNL. Cazul Ilfov: Marian Petrache versus Hubert Thuma
Parteneri
Drama ascunsă a românilor din UK, la un deceniu de la Brexit: Familii rupte și generația de „copii-apatrizi” din Regat
Adevarul.ro
Drama ascunsă a românilor din UK, la un deceniu de la Brexit: Familii rupte și generația de „copii-apatrizi” din Regat
Gigi Becali face două transferuri de top la FCSB chiar de ziua lui: „Un atacant care dă 20 de goluri și un mijlocaș. Fac echipă de Champions League”
Fanatik.ro
Gigi Becali face două transferuri de top la FCSB chiar de ziua lui: „Un atacant care dă 20 de goluri și un mijlocaș. Fac echipă de Champions League”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Dorian Popa a amânat luna de miere: „Trebuia să fie în iunie”
Stiri Mondene 12:19
Dorian Popa a amânat luna de miere: „Trebuia să fie în iunie”
Imagine de colecție cu Dan Negru și soția lui, alături de familia Măruță, în Mauritius. „Prima fotografie cu Andra am făcut-o acum vreo 25 de ani”
Stiri Mondene 12:12
Imagine de colecție cu Dan Negru și soția lui, alături de familia Măruță, în Mauritius. „Prima fotografie cu Andra am făcut-o acum vreo 25 de ani”
Parteneri
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
TVMania.ro
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Analiza care îți arată prețul corect al unei locuințe. Exemplul unui apartament vândut cu 140.000 de euro
ObservatorNews.ro
Analiza care îți arată prețul corect al unei locuințe. Exemplul unui apartament vândut cu 140.000 de euro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
Mediafax.ro
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Doua cutremure si zeci de mii de morti. Venezuela la pamant . Imaginile
Redactia.ro
Doua cutremure si zeci de mii de morti. Venezuela la pamant . Imaginile
Măsurile luate de autoritățile din Grecia după ce 148 de turiști au fost mușcați de peștele-iepure: „Sub nicio formă să nu se joace cu ei, să nu-i prindă”
KanalD.ro
Măsurile luate de autoritățile din Grecia după ce 148 de turiști au fost mușcați de peștele-iepure: „Sub nicio formă să nu se joace cu ei, să nu-i prindă”

Politic

Liderii PNL, USR și UDMR se întâlnesc de urgență: negocieri intense pentru un nou pact politic
Politică 12:01
Liderii PNL, USR și UDMR se întâlnesc de urgență: negocieri intense pentru un nou pact politic
Ce a postat Nicușor Dan pe Facebook, după baia de mulțime de la miezul nopții, de la Cluj
Politică 12:00
Ce a postat Nicușor Dan pe Facebook, după baia de mulțime de la miezul nopții, de la Cluj
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Zeljko Kopic, umilit de Anorthosis. Adevărul despre salariul ridicol pe care i l-au oferit ciprioții
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, umilit de Anorthosis. Adevărul despre salariul ridicol pe care i l-au oferit ciprioții
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație