Un turist italian a fost cel care a alertat proprietarii clubului, trimițându-le imagini și întrebând dacă șezlongurile le aparțin, scrie publicația menționată.

Valoarea totală a acestora depășește 45.000 de euro, conform administratorului clubului, care a declarat pentru TG24: „Am vrut inițial să mergem personal să le recuperăm, dar am decis să urmăm calea legală”.

Proprietarii au apelat la avocați, sperând că dovezile video și fotografiile vor fi suficiente pentru recuperarea bunurilor.

„În teorie, autoritățile ar fi trebuit să le confişte imediat. Trebuiau să fie puse sub sechestru”, a explicat administratorul clubului.

Cu toate acestea, procesul s-a dovedit mult mai complicat, iar șezlongurile sunt încă folosite de terasă, ignorând orice solicitare oficială.

Recent, o altă înregistrare video primită de la un client a confirmat că șezlongurile sunt în continuare pe plajă.

„Suntem furioși”, a spus administratorul.

Situația rămâne nerezolvată, în ciuda plângerilor depuse și a implicării avocaților din ambele țări.

Într-o încercare de a atrage atenția publicului, proprietarii clubului au postat pe Instagram: „Dacă cineva este în vacanță la Capul Rodon și vede șezlongurile noastre, salutați-le din partea noastră!”, conform publicației menționate.

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