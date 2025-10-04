Atmosferă de parc de distracții abandonat

Tarabele cu jucării și mesele de vată pe băț au dispărut sub prelate. Aparatele de distracție pentru copii, altădată pornite la nesfârșit, sunt acum învelite în folii și strânse cu sfoară, asemenea unor exponate abandonate.

Aceeași soartă au avut-o și standurile de bilete, unde încă mai rămân lipite afișele cu tarife: 15 lei pentru două minute de carusel, un preț plătit vara de turiștii dornici de adrenalină.

Mai încolo, pe una din mașinăriile înfășurate în folie neagră, se zărește un urs de plastic la volanul unei mașini de curse. Contrastul între decorul părăsit și figura jucăușă a personajului oferă o imagine aproape tragi-comică.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Atmosfera este una de parc de distracții abandonat, fără muzică, fără râsete de copii care se joacă.

Magazinele pe care încă scrie „Super ofertă” sunt astăzi închise, cu lacătele puse. Reclamele par să anunțe reduceri care nu mai există, lăsând în urmă doar vitrinele goale.

La piscina din parcul de distracții, golită acum de apă, singurele obiecte lăsate acolo mai sunt un scaun de plastic răsturnat și pe margine o pereche de papuci cu o minge de baschet spartă.

Imaginea accentuează senzația de sfârșit de sezon: un loc care a fost plin de vacanțieri și copii, acum transformat într-un spațiu absolut pustiu.

Numărul turiștilor a scăzut ușor comparativ cu 2024

Turismul din Dobrogea trece printr-o perioadă complicată, afectat deopotrivă de factori externi și de decizii interne. Datele oficiale confirmă tendința: în primele șapte luni ale anului 2025, au ajuns în unitățile de cazare din România 7,6 milioane de turiști, cu 0,8% mai puțin față de aceeași perioadă din 2024, potrivit Institutului Național de Statistică (INS), citat de Economica.net.

O posibilă explicație pentru scăderea numărului de turiști o reprezintă incidentele cu drone rusești care au tranzitat spațiul aerian, alimentând temerile vizitatorilor. Din februarie 2022, de la începutul războiului din Ucraina, autoritățile au raportat 11 situații în care drone de proveniență rusească au pătruns prin Dobrogea în spațiul aerian românesc.

Recomandări Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal

În aceeași perioadă, în 38 de cazuri, fragmente de dronă au fost descoperite pe teritoriul României. Unele dintre ele au căzut în apropierea unor localități din Delta Dunării, la doar câțiva kilometri de graniță.

Valoarea voucherelor de vacanță, la jumătate

Un alt factor îl reprezintă măsurile de austeritate introduse de guvernul condus de Marcel Ciolacu, prin reducerea la jumătate a valorii voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar. Dacă până anul trecut acestea aveau o valoare de 1.600 de lei, plafonul a scăzut în 2025 la 800 de lei.

Consecințele s-au văzut: în mai 2023, românii au achiziționat vouchere de doar 9 milioane de euro, față de 95 de milioane de euro în aceeași lună din 2022.

Totodată, inflația s-a ridicat la 9,9% în august, fiind cea mai mare din UE, fapt care a lovit direct în bugetele familiilor. Deși salariile au crescut pe hârtie, scumpirile la alimente, utilități, combustibil și alte bunuri esențiale au redus puterea reală de cumpărare. În final, mai puțini bani au rămas disponibili pentru vacanțe sau alte cheltuieli de agrement.

Pe de altă parte, și hotelierii au resimțit presiunea costurilor. Energie, alimente, transport, salarii – toate s-au scumpit. În multe cazuri, aceste cheltuieli suplimentare au fost transferate către turiști prin tarife mai mari. În final, vacanțele pe litoralul românesc au devenit, pentru mulți, mai puțin accesibile și mai puțin atractive.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE