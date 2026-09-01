Shein fusese cotată și la 100 de miliarde de dolari

Shein, evaluată odată la aproape 100 de miliarde de dolari, valorează acum doar un sfert din această sumă, fiind afectată de competiția acerbă și tensiunile comerciale.

Acțiunile au scăzut cu până la 10% la deschiderea tranzacțiilor, înainte de a recupera parțial pierderile, ajungând la o scădere de 3,5%.

„Debutul dezamăgitor arată că piața nu este convinsă de o revenire a creșterii Shein”, a declarat pentru BBC, Charu Chanana, strateg-șef la Saxo Bank. Compania are peste 273 de milioane de clienți activi, care au plasat peste un miliard de comenzi până la sfârșitul lunii martie 2026, conform documentelor depuse înainte de listare.

Shein se confruntă acum cu costuri mai mari, o supraveghere mai strictă și o concurență intensificată. Investitorii sunt tot mai interesați de companiile tehnologice, ceea ce complică și mai mult poziția firmei. „Pentru clienți, scăderea acțiunilor Shein ar putea semnala că prețurile mici devin mai greu de susținut, ceea ce ar putea duce la creșteri de preț”, a adăugat Chanana.

Industria fast-fashion nu mai e apetisantă

Listarea Shein este cea mai mare ofertă publică din Hong Kong din 2026 și un test pentru apetitul investitorilor față de sectorul fast-fashion. Louise Deglise-Favre, analistă la GlobalData, a declarat: „Investitorii au învățat să fie sceptici”, menționând preocupările legate de sustenabilitate și etică.

Shein, fondată în 2008 în China și acum cu sediul în Singapore, a cunoscut o creștere spectaculoasă în timpul pandemiei de Covid-19, când cumpărătorii blocați acasă s-au orientat către retailerii online.

Fenomenul „Shein Hauls”, în care utilizatorii împărtășeau online achizițiile lor masive, a contribuit la consolidarea prezenței companiei.

Obstacole în SUA și Europa

Planurile inițiale de listare în SUA au fost blocate de îngrijorările legate de presupusa muncă forțată în fabricile Shein.

Compania a declarat că are „o politică de toleranță zero față de munca forțată”. De asemenea, Shein a fost acuzată de copiere a designurilor altor creatori, dar a răspuns afirmând că respectă drepturile tuturor designerilor.

În 2025, Shein și-a mutat atenția către Hong Kong, după ce autoritățile chineze au aprobat listarea. „Shein a rămas fără opțiuni pentru piețe de capital”, a spus Ashley Dudarenok de la firma de cercetare ChoZan, citată de BBC. Mutarea sediului în Singapore nu a reușit să câștige sprijin politic în Occident.

Shein rămâne o firmă puternică

Shein se confruntă cu un peisaj diferit față de perioada de început a explorării listării. În iulie 2026, compania a raportat pierderi trimestriale de 99 de milioane de dolari, iar eliminarea scutirii de taxe pentru importurile mici în SUA a afectat considerabil vânzările. O taxă similară a fost introdusă și în Uniunea Europeană.

În plus, Shein este investigată de autoritățile din SUA și Europa pentru practicile sale de afaceri. Jason Hsu, de la Rayliant Global Advisors, a remarcat că Shein „nu mai este un jucător unic”, concurenții folosind acum tehnologii predictive pentru a atrage cumpărători.

Deși valoarea companiei a scăzut, analista Deglise-Favre consideră că Shein beneficiază încă de o „rețea de aprovizionare formidabilă” și de o prezență globală. Cu toate acestea, Ashley Dudarenok avertizează că Shein trebuie să-și demonstreze viabilitatea într-un mediu cu reglementări mai stricte, tarife mai mari și costuri crescute pentru atragerea clienților.

„Shein va trebui să arate că marjele sale rămân funcționale într-o lume cu reglementări mai dure și competiție acerbă”, a concluzionat Dudarenok.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei
Viva.ro
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței
Unica.ro
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.RO
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
GSP.RO
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
Parteneri
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Libertateapentrufemei.ro
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Avantaje.ro
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Adevarul.ro
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Portughezul a fost prezentat oficial. Update Exclusiv
Fanatik.ro
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Portughezul a fost prezentat oficial. Update Exclusiv
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Lupta studenților pentru cazare. Căminele din Capitală unde tinerii au cele mai mici șanse să prindă un loc
ObservatorNews.ro
Lupta studenților pentru cazare. Căminele din Capitală unde tinerii au cele mai mici șanse să prindă un loc
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Libertateapentrufemei.ro
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Parteneri
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.ro
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
GSP.ro
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
Parteneri
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară
A nmurit ANCA PANDREA. Ce s-a intamplat in ultimele clipe de viata ale actritei
Redactia.ro
A nmurit ANCA PANDREA. Ce s-a intamplat in ultimele clipe de viata ale actritei
Damian Diniș, primarul unei comune din Hunedoara, și-a pierdut viața într-un tragic incident cu tractorul
KanalD.ro
Damian Diniș, primarul unei comune din Hunedoara, și-a pierdut viața într-un tragic incident cu tractorul

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Sancțiuni record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat sume importante și au primit interzis în fotbalul românesc. Exclusiv
Fanatik.ro
Sancțiuni record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat sume importante și au primit interzis în fotbalul românesc. Exclusiv
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă