Shein fusese cotată și la 100 de miliarde de dolari

Shein, evaluată odată la aproape 100 de miliarde de dolari, valorează acum doar un sfert din această sumă, fiind afectată de competiția acerbă și tensiunile comerciale.

Acțiunile au scăzut cu până la 10% la deschiderea tranzacțiilor, înainte de a recupera parțial pierderile, ajungând la o scădere de 3,5%.

„Debutul dezamăgitor arată că piața nu este convinsă de o revenire a creșterii Shein”, a declarat pentru BBC, Charu Chanana, strateg-șef la Saxo Bank. Compania are peste 273 de milioane de clienți activi, care au plasat peste un miliard de comenzi până la sfârșitul lunii martie 2026, conform documentelor depuse înainte de listare.

Shein se confruntă acum cu costuri mai mari, o supraveghere mai strictă și o concurență intensificată. Investitorii sunt tot mai interesați de companiile tehnologice, ceea ce complică și mai mult poziția firmei. „Pentru clienți, scăderea acțiunilor Shein ar putea semnala că prețurile mici devin mai greu de susținut, ceea ce ar putea duce la creșteri de preț”, a adăugat Chanana.

Industria fast-fashion nu mai e apetisantă

Listarea Shein este cea mai mare ofertă publică din Hong Kong din 2026 și un test pentru apetitul investitorilor față de sectorul fast-fashion. Louise Deglise-Favre, analistă la GlobalData, a declarat: „Investitorii au învățat să fie sceptici”, menționând preocupările legate de sustenabilitate și etică.

Shein, fondată în 2008 în China și acum cu sediul în Singapore, a cunoscut o creștere spectaculoasă în timpul pandemiei de Covid-19, când cumpărătorii blocați acasă s-au orientat către retailerii online.

Fenomenul „Shein Hauls”, în care utilizatorii împărtășeau online achizițiile lor masive, a contribuit la consolidarea prezenței companiei.

Obstacole în SUA și Europa

Planurile inițiale de listare în SUA au fost blocate de îngrijorările legate de presupusa muncă forțată în fabricile Shein.

Compania a declarat că are „o politică de toleranță zero față de munca forțată”. De asemenea, Shein a fost acuzată de copiere a designurilor altor creatori, dar a răspuns afirmând că respectă drepturile tuturor designerilor.

În 2025, Shein și-a mutat atenția către Hong Kong, după ce autoritățile chineze au aprobat listarea. „Shein a rămas fără opțiuni pentru piețe de capital”, a spus Ashley Dudarenok de la firma de cercetare ChoZan, citată de BBC. Mutarea sediului în Singapore nu a reușit să câștige sprijin politic în Occident.

Shein rămâne o firmă puternică

Shein se confruntă cu un peisaj diferit față de perioada de început a explorării listării. În iulie 2026, compania a raportat pierderi trimestriale de 99 de milioane de dolari, iar eliminarea scutirii de taxe pentru importurile mici în SUA a afectat considerabil vânzările. O taxă similară a fost introdusă și în Uniunea Europeană.

În plus, Shein este investigată de autoritățile din SUA și Europa pentru practicile sale de afaceri. Jason Hsu, de la Rayliant Global Advisors, a remarcat că Shein „nu mai este un jucător unic”, concurenții folosind acum tehnologii predictive pentru a atrage cumpărători.

Deși valoarea companiei a scăzut, analista Deglise-Favre consideră că Shein beneficiază încă de o „rețea de aprovizionare formidabilă” și de o prezență globală. Cu toate acestea, Ashley Dudarenok avertizează că Shein trebuie să-și demonstreze viabilitatea într-un mediu cu reglementări mai stricte, tarife mai mari și costuri crescute pentru atragerea clienților.

„Shein va trebui să arate că marjele sale rămân funcționale într-o lume cu reglementări mai dure și competiție acerbă”, a concluzionat Dudarenok.

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