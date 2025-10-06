Ținut de un jandarm

Puțin a lipsit ca Silvestru Șoșoască să se încaiere cu simpatizanții fostei soții, însă jandarmii veniți să asigure liniștea și ordinea publică l-au oprit la timp.

Pe de altă parte, Diana Șoșoacă a făcut baie de mulțime la Parchetul General, luni, 6 octombrie, unde a fost citată pentru audieri. Aceasta a fost întâmpinată de câteva sute de susținători, care au fluturat steaguri și au afișat pancarte cu mesajul „Cenzura de orice fel este interzisă” și „Solidari cu Diana Șoșoacă”, relatează TVR Info.

Diana Șoșoacă este suspectată de săvârşirea a 11 infracţiuni: 4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal; 4 infracţiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia; ultraj.

Acuzații legate de scandalul dintre Diana Șoșoacă și jurnaliștii italieni

Cazul ar avea legătură cu acuzaţiile din urmă cu patru ani aduse Dianei Şoşoacă şi soţului său, când cei doi soţi ar fi sechestrat şi agresat o echipă de jurnalişti italieni. La acea vreme, Diana Șoșoacă a fost acuzată de jurnalista italiană Lucia Gorraci că, în timpul unui interviu, a fost sechestrată, iar fostul soț al europarlamentari, ar fi mușcat-o de mână.







